Profil Kyohei Yoshino, Pemain Cerezo Osaka yang Dirumorkan Jadi Rekrutan Baru Persija Jakarta

JawaPos.com - Kyohei Yoshino disebut-sebut menjadi salah satu pemain asing yang berpotensi meramaikan kompetisi super league musim 2026/2027. Gelandang berpengalaman asal Jepang itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Persija Jakarta setelah menyelesaikan masa baktinya bersama Cerezo Osaka.

Rumor tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah nama Kyohei Yoshino muncul dalam daftar rumor transfer yang mengabarkan akan bergabung dengan klub ibu kota. Meski belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak, kabar ini langsung menarik perhatian para pendukung Persija dan pencinta sepak bola nasional.

Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, Persija akan mendapatkan pemain dengan pengalaman panjang di level tertinggi sepak bola Jepang dan Korea Selatan. Kyohei Yoshino saat ini berusia 31 tahun dan dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi sekaligus.

Meski bermain sebagai gelandang tengah, pemain kelahiran Sendai, Jepang, itu juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan hingga bek tengah. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai lebih yang membuatnya menarik bagi Persija Jakarta untuk mendatakangnya.

Karir profesional Yoshino dimulai bersama Tokyo Verdy sebelum bergabung dengan Sanfrecce Hiroshima pada 2014. Bersama klub tersebut, dia sempat merasakan gelar juara J1 League musim 2015.

Dalam perjalanannya, Yoshino juga pernah memperkuat Kyoto Sanga dengan status pinjaman sebelum melanjutkan karir di Vegalta Sendai. Setelah meninggalkan Vegalta Sendai, dia bermain untuk Yokohama FC dan kemudian melanjutkan petualangan ke Korea Selatan bersama Daegu FC.

Di klub K League tersebut, Yoshino menunjukkan kontribusi yang cukup baik dengan mencatatkan tujuh gol dalam 48 pertandingan, catatan yang cukup impresif untuk pemain yang lebih sering beroperasi di sektor bertahan. Performa apiknya di Korea Selatan membuat Cerezo Osaka merekrutnya pada pertengahan musim 2025.

Sejak bergabung dengan klub J1 League tersebut, Yoshino beberapa kali dipercaya tampil di kompetisi domestik Jepang hingga musim 2026. Selain memiliki pengalaman bermain di berbagai klub besar di Jepang, Yoshino juga pernah menjadi bagian dari Timnas Jepang U-21.