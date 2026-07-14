Usai Radovan Pankov, Persija Jakarta Datangkan Eks Gelandang Cerezo Osaka Kyohei Yoshino

Pemain baru Persija Jakarta, Kyohei Yoshino. (Dok: Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta kembali bermanuver di bursa transfer Super League 2026/2027. Setelah mendatangkan Radovan Pankov, kini mereka memperkenalkan Kyohei Yoshino sebagai rekrutan anyarnya.
Persija Jakarta mendatangkan Kyohei Yoshino dari klub anyar Jepang, Cerezo Osaka. Gelandang berusia 31 tahun itu diikat dengan durasi kontrak dua musim ke depan atau hingga 2028.
“Macan Kemayoran resmi mendatangkan gelandang asal Jepang, Kyohei Yoshino, melalui skema transfer dari klub J1 League, Cerezo Osaka. Kyohei akan menjadi bagian dari Persija selama dua musim ke depan,” tulis Persija Jakarta dalam pernyataan resminya, Selasa (14/7/2026).
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Kehadiran Kyohei Yoshino disambut positif oleh Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. Menurutnya, karakter dan pengalaman eks gelandang Timnas Jepang U-22 itu sesuai dengan kebutuhan tim dalam membangun skuad yang semakin kompetitif.
“Kyohei merupakan gelandang berpengalaman dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki mentalitas yang kami butuhkan. Pengalamannya bermain di kompetisi tertinggi Jepang dan Korea Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim, tidak hanya dalam permainan namun juga di ruang ganti,” kata Prapanca dalam keterangannya.
Prapanca mengatakan, perekrutan Kyohei Yoshino merupakan bagian dari proyek Persija Jakarta berburu gelar juara. Dia berharap, gelandang berpostur 182 sentimeter itu mampu beradaptasi cepat bersama skuad Macan Kemayoran di bawah komando Shin Tae-yong.
“Persija terus berupaya membangun tim yang kuat, kompetitif, dan seimbang untuk menghadapi persaingan musim depan. Kami berharap Kyohei dapat segera beradaptasi, menyatu dengan tim, dan memberikan kontribusi terbaik selama dua musim bersama Persija,” terang Prapanca.
Kyohei Yoshino merupakan gelandang yang kenyang pengalaman di kompetisi Asia. Gelandang berusia 31 tahun itu memulai karier profesionalnya bersama klub Jepang, Tokyo Verdy pada 2013 silam.
Sepanjang karier profesionalnya, Kyohei Yoshino malang melintang ke kub sejumlah Jepang, seperti Tokyo Verdy, Sanfrecce Hiroshima, Vegalta Sendai, Yokohama FC, dan Cerezo Osaka. Geandang berusia 31 tahu itu juga memiliki pengalaman bermain di Korea Selatan bersama Daegu FC.
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