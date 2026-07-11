Kyohei Yoshino Segera Gabung Persija Jakarta, Eks Pemain Cerezo Osaka ini Disiapkan Gantikan Van Basty

JawaPos.com - Persija Jakarta dikabarkan segera memperkenalkan rekrutan asing terbarunya untuk menghadapi Super League mueim 2026/2027.

Sosok yang disebut akan merapat ke Macan Kemayoran adalah pemain asal Jepang, Kyohei Yoshino.

Kabar tersebut ramai beredar di media sosial setelah akun Facebook Fabrizio Indonesia menyebut Yoshino menjadi pemain berikutnya yang akan diumumkan Persija.

Kehadiran pesepak bola berusia 31 tahun itu diyakini menjadi bagian dari penyegaran skuad yang tengah dilakukan tim ibu kota.

Yoshino bukan nama asing di sepak bola Jepang. Selama berkarier, ia pernah memperkuat sejumlah klub seperti Tokyo Verdy, Sanfrecce Hiroshima, Kyoto Sanga, Vegalta Sendai, Yokohama FC, Daegu FC di Korea Selatan, hingga kini membela Cerezo Osaka.

Pengalamannya bermain di level tertinggi Jepang dan Korea Selatan menjadi nilai tambah yang diharapkan bisa memperkuat lini belakang Persija musim depan.

Meski di Transfermarkt lebih sering tercatat sebagai gelandang tengah, Yoshino juga dikenal sebagai pemain serbabisa. Ia mampu dimainkan sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan, sehingga memberi banyak opsi bagi pelatih Persija dalam menyusun strategi.

Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Persija disebut tertarik memboyongnya ke Jakarta.