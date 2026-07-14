Peran Rachmat Irianto di Persebaya Tak Hanya di Lapangan, Penghubung Pemain Baru dan Senior

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menyambut kompetisi musim 2026/2027.

Selain membangun kekuatan dari sisi teknis, Green Force juga memberi perhatian besar terhadap kekompakan tim yang kini dihuni perpaduan pemain senior, talenta muda, hingga sejumlah rekrutan asing.

Di tengah proses tersebut, Rachmat Irianto menjadi salah satu sosok yang memiliki peran penting. Pengalamannya bersama Persebaya membuat pemain yang akrab disapa Rian itu dipercaya membantu para pemain baru beradaptasi dengan lingkungan dan kultur klub.

Rian bukan wajah baru bagi Persebaya. Ia pernah membela Green Force selama enam musim sebelum sempat melanjutkan karier di klub lain.

Kepulangannya ke Surabaya sejak musim lalu membuatnya kembali menjadi salah satu figur senior yang memahami karakter tim dan nilai-nilai yang selama ini dijaga Persebaya.

Menurut Rian, komunikasi menjadi fondasi utama agar seluruh pemain bisa lebih cepat menyatu. Apalagi, musim ini skuad Persebaya diisi pemain dari berbagai usia, latar belakang, dan negara.

"Kami memiliki banyak pemain baru, baik pemain muda, pemain senior maupun pemain asing. Sebagai salah satu pemain yang cukup lama mengenal Persebaya, saya tentu berusaha membantu mereka beradaptasi. Yang terpenting adalah membangun komunikasi yang baik agar semua bisa merasa nyaman dan cepat menyatu dengan tim," ujar Rian, Selasa (14/7).

Musim ini Persebaya memang menghadirkan sejumlah wajah baru yang datang dengan pengalaman berbeda-beda. Di sisi lain, klub juga tetap memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang bersama tim utama.