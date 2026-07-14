Terkesan Ide-Ide Brilian Bernardo Tavares! Alex Martins Punya Rencana Besar Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi

Penyerang anyar Persebaya Surabaya Alex Martins mengikuti latihan pramusim dan memuji ide-ide Bernardo Tavares untuk membangun Green Force menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Penyerang anyar Persebaya Surabaya Alex Martins menikmati proses adaptasi bersama skuad Green Force pada masa pramusim 2026/2027 di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo. Striker asal Brasil itu menilai ide-ide pelatih Bernardo Tavares dan proses membangun chemistry menjadi modal penting agar tim mampu bersaing sepanjang musim super league.
Alex Martins kembali mengikuti sesi latihan bersama Persebaya Surabaya untuk kedua kalinya pada Minggu (12/7). Bagi pemain berusia 33 tahun tersebut, latihan pramusim bukan hanya soal meningkatkan kebugaran dan memahami strategi, tetapi juga membangun hubungan antarpemain.
Persebaya Surabaya memang memiliki wajah baru dalam jumlah cukup banyak musim ini. Total ada 11 pemain baru yang didatangkan manajemen sehingga proses adaptasi menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus diselesaikan sebelum kompetisi bergulir.
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Alex Martins menilai saling mengenal karakter rekan setim menjadi fondasi penting agar permainan tim berjalan lebih solid. Menurut dia, kekompakan tidak bisa tercipta secara instan dan membutuhkan waktu serta latihan yang konsisten.
"Saat ini kami memiliki cukup banyak pemain baru. Karena itu, kami perlu terus bekerja bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain," ujar Alex.
Optimisme juga ditunjukkan mantan penyerang Dewa United tersebut. Ia percaya chemistry akan terbentuk secara alami apabila seluruh pemain terus bekerja keras dalam setiap sesi latihan yang dipimpin Bernardo Tavares.
"Saya yakin seiring berjalannya waktu dan bertambahnya sesi latihan, kekompakan tim akan terbentuk dengan sendirinya," tambah dia.
Selain menikmati proses adaptasi, Alex Martins mengaku terkesan dengan metode latihan yang diterapkan Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu dinilai memiliki konsep permainan yang jelas sejak awal masa persiapan.
Menurut Alex, setiap sesi latihan memiliki tujuan yang spesifik sehingga seluruh pemain memahami apa yang diinginkan pelatih. Hal itu dinilai sangat membantu proses adaptasi, terutama bagi pemain-pemain baru yang baru bergabung musim ini.
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