Shayne Pattynama Dirumorkan Dipinjamkan ke PSS Sleman, Tambah Kekuatan Super Elang Jawa di Super League 2026/2027

Shayne Pattynama bisa debut bareng Persija Jakarta dalam duel kontra Persita Tangerang. (Dok: Persija)
JawaPos.com - Rumor bursa transfer kembali menghangat menjelang bergulirnya Liga 1 musim kompetisi 2026/2027.
Kali ini, bek kiri Timnas Indonesia Shayne Pattynama dikabarkan berpeluang menjalani masa peminjaman bersama PSS Sleman untuk menghadapi persaingan musim depan.
Kabar tersebut menyebutkan bahwa manajemen Super Elang Jawa tertarik mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu guna memperkuat sektor pertahanan kiri.
Kehadiran Shayne dinilai dapat menambah kualitas skuad sekaligus memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim dalam mengarungi kompetisi.
Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua klub, isu peminjaman ini mulai menjadi perhatian pencinta sepak bola nasional.
Apalagi Shayne saat ini masih tercatat sebagai pemain Persija Jakarta setelah bergabung pada musim 2026.
PSS Sleman disebut melihat Shayne Pattynama sebagai sosok yang mampu menghadirkan keseimbangan di sisi kiri lapangan.
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Selain memiliki kemampuan bertahan yang solid, pemain kelahiran Lelystad, Belanda, itu juga dikenal aktif membantu serangan melalui pergerakan overlap dan umpan silang.
Sebelum berkarier di Indonesia, Shayne memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa. Ia mengawali perjalanan sepak bolanya bersama akademi Ajax dan Jong Utrecht sebelum memperkuat Telstar.
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