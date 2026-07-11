Minim Menit Bermain di Persib Bandung, Dimas Drajad Dikabarkan Segera Dipinjamkan ke PSS Sleman

JawaPos.com - Persib Bandung dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali meminjamkan penyerang Timnas Indonesia, Dimas Drajad, pada bursa transfer jelang musim kompetisi 2026/2027.

Langkah tersebut disebut menjadi salah satu opsi agar sang pemain mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Dalam rumor yang beredar, PSS Sleman menjadi klub yang paling serius memantau situasi Dimas Drajad. Super Elang Jawa disebut ingin menambah kekuatan di lini depan setelah melakukan evaluasi terhadap performa sektor penyerangan mereka.

Bagi PSS Sleman, kehadiran Dimas bisa menjadi tambahan penting. Penyerang berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman panjang di kompetisi kasta tertinggi Indonesia serta pernah menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional.

Dimas sendiri masih terikat kontrak bersama Persib Bandung hingga 30 Juni 2027. Namun, ketatnya persaingan di lini depan Maung Bandung membuat peluang tampil reguler tidak selalu mudah didapatkan.

Musim lalu, Dimas juga sempat menjalani masa peminjaman bersama Malut United. Pengalaman tersebut membuat opsi peminjaman kembali dinilai cukup realistis apabila kedua klub mencapai kesepakatan.

Dari sisi Persib, meminjamkan pemain bukan hal yang asing. Strategi ini kerap dilakukan agar pemain tetap memperoleh menit bermain, menjaga kebugaran, sekaligus mempertahankan performa kompetitif selama satu musim penuh.

Sementara itu, PSS Sleman membutuhkan tambahan amunisi untuk menghadapi kompetisi musim baru.