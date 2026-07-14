Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 18.40 WIB

Persija Jakarta Resmi Datangkan Bek Tangguh Serbia Radovan Pankov, Diikat Kontrak Dua Musim

Rekrutan anyar Persija Jakarta, Radovan Pankov. (Persija Jakarta) - Image

Rekrutan anyar Persija Jakarta, Radovan Pankov. (Persija Jakarta)

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan satu rekrutan anyarnya di bursa transfer Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendatangkan bek tangguh asal Serbia, Radovan Pankov.

Persija Jakarta mengikat Pankov dengan durasi kontrak dua musim atau tepatnya hingga 2028 mendatang. Kehadiran bek berusia 30 tahun itu diharapkan bisa membuat lini pertahanan Macan Kemayoran semakin solid.

“Persija mengikat Radovan dengan kontrak berdurasi dua musim. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan, ketenangan, dan karakter kompetitif di lini pertahanan Persija,” tulis pernyataan resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Pankov bergabung dengan Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama Legia Warszawa. Menurut laporan yang beredar, klub anyar Polandia itu sejatinya ingin memperpanjang masa bakti bek asal Serbia tersebut.

Hanya saja, Pankov dilaporkan menolak dan lebih menerima tawaran dari Persija Jakarta. Tidak diketahui berapa biaya yang dirogoh Macan Kemayoran untuk bisa mendatangkan eks pemain Red Star Belgrade itu.

Namun jika menilik laman Transfermarkt, Pankov memiliki nilai pasar yang cukup fantastis. Pembaruan nilai pasar pada 4 Juni 2026, pemain berusia 30 tahun itu dibanderol seharga Rp8,69 miliar.

Jadi Rekrutan Keenam Persija Jakarta

Persija Jakarta memang telah aktif di bursa transfer Super League 2026/2027. Pankov sendiri menjadi rekrutan keenam Macan Kemayoran di era Shin Tae-yong.

Sebelumnya, Persija Jakarta sudah mendatangkan Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, dan Denis Kolinger. Kehadiran Pankov sekaligus menjadi rekrutan asing ketiga Macan Kemayoran.

Persija Jakarta diprediksi akan kembali memperkenalkan beberapa rekrutan asing anyarnya. Sebab, mereka santer dikaitkan dengan beberapa nama, salah satunya adalah Stjepan Loncar yang diklaim telah meneken kontrak bersama tim Ibu Kota tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Media Polandia Klaim Persija Jakarta Tawarkan Nilai Kontrak Fantastis untuk Radovan Pankov - Image
Sepak Bola Indonesia

Media Polandia Klaim Persija Jakarta Tawarkan Nilai Kontrak Fantastis untuk Radovan Pankov

Kamis, 9 Juli 2026 | 16.33 WIB

Profil Radovan Pankov, Bek Serbia yang Dirumorkan Jadi Rekrutan Baru Persija Jakarta Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Radovan Pankov, Bek Serbia yang Dirumorkan Jadi Rekrutan Baru Persija Jakarta Musim Ini

Selasa, 7 Juli 2026 | 21.04 WIB

Stjepan Loncar Dilaporkan Sudah Teken Kontrak Bersama Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Stjepan Loncar Dilaporkan Sudah Teken Kontrak Bersama Persija Jakarta

Senin, 13 Juli 2026 | 20.53 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore