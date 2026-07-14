Persija Jakarta Resmi Datangkan Bek Tangguh Serbia Radovan Pankov, Diikat Kontrak Dua Musim

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan satu rekrutan anyarnya di bursa transfer Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendatangkan bek tangguh asal Serbia, Radovan Pankov.

Persija Jakarta mengikat Pankov dengan durasi kontrak dua musim atau tepatnya hingga 2028 mendatang. Kehadiran bek berusia 30 tahun itu diharapkan bisa membuat lini pertahanan Macan Kemayoran semakin solid.

“Persija mengikat Radovan dengan kontrak berdurasi dua musim. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan, ketenangan, dan karakter kompetitif di lini pertahanan Persija,” tulis pernyataan resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Pankov bergabung dengan Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama Legia Warszawa. Menurut laporan yang beredar, klub anyar Polandia itu sejatinya ingin memperpanjang masa bakti bek asal Serbia tersebut.

Hanya saja, Pankov dilaporkan menolak dan lebih menerima tawaran dari Persija Jakarta. Tidak diketahui berapa biaya yang dirogoh Macan Kemayoran untuk bisa mendatangkan eks pemain Red Star Belgrade itu.

Namun jika menilik laman Transfermarkt, Pankov memiliki nilai pasar yang cukup fantastis. Pembaruan nilai pasar pada 4 Juni 2026, pemain berusia 30 tahun itu dibanderol seharga Rp8,69 miliar.

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Jadi Rekrutan Keenam Persija Jakarta Persija Jakarta memang telah aktif di bursa transfer Super League 2026/2027. Pankov sendiri menjadi rekrutan keenam Macan Kemayoran di era Shin Tae-yong.

Sebelumnya, Persija Jakarta sudah mendatangkan Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, dan Denis Kolinger. Kehadiran Pankov sekaligus menjadi rekrutan asing ketiga Macan Kemayoran.