Resmi Jadi WNI, Mitchell Baker Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Mitchell Baker resmi jadi WNI dan siap bela Timnas Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Mitchell Baker telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Striker berusia 19 tahun itu mengaku sudah tidak sabar membela Timnas Indonesia.
Mitchell Baker resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengambil sumpah di kantor Ditjen AHU, Jakarta, Senin (13/7). Prosesi pengambilan sumpah itu turut dihadiri Ketum PSSI Erick Thohir, didampingi anggota Komite Eksekutif (Exco), dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.
Mitchell Baker tak bisa menutupi kegembiraannya setelah sah menjadi WNI. Striker berpostur 196 cm itu mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, tanah kelahiran kakek dan neneknya.
“Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia,” ujar Mitchell Baker dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/7).
Dengan demikian, Mitchell Baker sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dia masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali proyeksi Piala AFF 2026.
Kini, impiannya untuk memakai jersey Timnas Indonesia sudah tinggal sejengkal. Mitchell Baker pun tak sabar menjalani debut bersama Skuad Garuda.
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“Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," ungkap Mitchell Baker.
Pemusatan latihan Timnas Indonesia diketahui mulai memasuki fase kedua yang berlangsung pada 14-25 Juli 2026. Setelah itu, pelatih John Herdman akan mengerucutkan skuadnya menjadi 26 pemain untuk dibawa ke Piala AFF 2026.
Mitchell Baker punya kans cukup besar untuk masuk dalam skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Pasalnya, dia menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan langsung pelatih John Herdman. Bahkan saat masih menjalani proses WNI, ia sudah berlatih bersama Skuad Garuda pada Juni lalu.
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