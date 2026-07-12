Rizky Ridho Optimistis Timnas Indonesia Mampu Bersaing di Grup A Piala AFF 2026

Rizky Ridho catatkan 50 caps bersama Timnas Indonesia. (Rizky Ridho)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menatap optimistis Piala AFF 2026. Meski tergabung dalam grup yang tidak mudah, ia yakin Skuad Garuda bisa bersaing di ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.
Piala AFF 2026 bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timor Leste.
Rizky Ridho pun mengakui persaingan di Grup A tidak mudah bagi Timnas indonesia. Namun, ia optimistis Skuad Garuda bisa bersaing dan menegaskan seluruh pemain akan memberikan performa terbaiknya di ajang tersebut.
"Grup A tidak mudah, tapi kami dari pemain menyiapkan semuanya dengan baik dan mengikuti arahan tim pelatih. Kami akan berusaha maksimal,” kata Rizky Ridho, dilansir dari laman resmi Bali United, dikutip Minggu (12/7/2026).
Timnas Indonesia sendiri telah memanaskan mesinnya dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center. Pelatih John Herdman menggelar TC dengan dua fase, yakni pada 5-11 Juli dan 14-25 Juli 2026.
Herdman membagi dengan dua fase karena dirinya memanggil 50 pemain ke TC Timnas Indonesia. Nantinya, pelatih asal Inggris itu akan mengerucutkan nama-nama menjadi sekitar 26 pemain untuk dibawa ke Piala AFF 2026.
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Rizky Ridho sendiri masuk dalam daftar pemain yang mengikuti TC fase pertama. Selama sepekan menjalani latihan di Bali, kapten Persija Jakarta itu mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia berjalan lancar.
"Alhamdullilah, semua berjalan dengan baik setelah off seasons. Semua pemain menunjukkan step yang bagus untuk kedepannya. Fokus utama masih kepada latihan fisik, namun ada beberapa bagian dengan sentuhan bola dan sesuai taktikal yang diinginkan oleh tim pelatih yang diterapkan di lapangan," ucap Ridho.
Pada Piala AFF 2026, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Grup A dengan menjamu Kamboja. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026).
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