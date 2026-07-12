Tak Dilepas Klub Australia, Luke Vickery Gagal Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

JawaPos.com – Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Luke Vickery pada Piala AFF 2026. Meski proses naturalisasinya telah mendapat persetujuan DPR RI, gelandang klub Australia, Macarthur FC, itu batal bergabung setelah klubnya menolak melepas sang pemain.

Kepastian tersebut disampaikan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, di sela pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center. Menurut dia, Vickery sejatinya masuk dalam daftar pemain yang ingin dipanggil.

Namun, Piala AFF 2026 berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat klub-klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain untuk memperkuat tim nasional.

Herdman mengaku bukan hanya Vickery yang gagal dipanggil. Ada beberapa pemain Indonesia yang merumput di luar negeri juga mengalami situasi serupa karena klub memilih mempertahankan mereka untuk menjalani pramusim.

"Sebenarnya ada beberapa pemain di luar negeri yang ingin kami panggil. Namun, saya sedikit kecewa karena klub mereka tidak bersedia melepas pemain, padahal saat ini masih dalam masa pramusim," ujar Herdman.

Vickery menjadi salah satu pemain yang paling disayangkan batal bergabung. Menurut Herdman, turnamen tersebut dapat menjadi momentum penting bagi pemain Macarthur FC itu untuk mulai merasakan atmosfer pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia.

"Sebagai contoh, Luke Vickery. Turnamen ini sebenarnya akan menjadi kesempatan yang sangat baik baginya untuk mendapatkan pengalaman internasional, tetapi sayangnya klubnya tidak memberikan izin," lanjut pelatih asal Inggris tersebut.

Dengan kondisi tersebut, skuad Garuda dipastikan akan lebih banyak mengandalkan pemain yang berkiprah di kompetisi Super League.

Herdman mengapresiasi dukungan klub-klub Super League. Menurutnya, hubungan yang baik antara klub dan tim nasional sangat membantu proses persiapan.