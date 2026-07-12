Striker Persija Jakarta Mauro Zijlstra Cedera, Tinggalkan TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026

JawaPos.com - Striker Persija Jakarta, Mauro Zijlstra, terpaksa meninggalkan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera dan harus menjalani proses pemulihan.

Nama Zijlstra masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil John Herdman ke TC Timnas Indonesia di Bali. Pemusatan latihan tersebut sebagai bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026.

Namun sayangnya, Zijlstra harus meninggalkan TC Timnas Indonesia lebih cepat akibat mengalami cedera. Eks pemain FC Volendam itu tak mengungkap detail cederanya, melainkan hanya memastikan dirinya perlu fokus pemulihan di Jakarta.

“Sayangnya, karena mengalami cedera, saya harus meninggalkan pemusatan latihan dan fokus menjalani proses pemulihan di Jakarta,” tulis Zijlstra dalam unggahan di fitur insta story akun instagramnya @maurozijlstra, Minggu (12/7/2026).

Luapkan Rasa Kekecewaan Zijlstra mengaku sedih karena harus meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pasalnya, striker berpostur 189 cm itu mengaku telah memberikan segalanya untuk bisa menembus skuad utama Garuda.

“Terkadang sepak bola—dan kehidupan—memang terasa tidak adil. Saya telah memberikan 100 persen kemampuan saya setiap hari karena saya adalah seseorang yang selalu memberikan segalanya demi sepak bola. Itulah mengapa sangat berat bagi saya harus meninggalkan rekan-rekan setim pada tahap seperti ini,” tutur Zijlstra.

Isyaratkan Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 Lebih lanjut, Zijlstra mengirim doa terbaik kepada Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Striker berusia 21 tahun itu berharap Skuad Garuda bisa melangkah jauh hingga berhasil membawa pulang trofi turnamen bergengsi se-ASEAN tersebut ke Tanah Air.

“Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk tim di Piala AFF. Teruslah berjuang satu sama lain, dan saya benar-benar berharap kalian bisa melangkah hingga akhir serta membawa pulang trofi juara. Saya akan terus mendukung kalian di setiap langkah perjalanan ini,” ujar Zijlstra.