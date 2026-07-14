Gustavo Almeida Sambut Positif Kehadiran Shin Tae-yong, Berharap Persija Jakarta Raih Gelar Juara

JawaPos.com - Striker asing Persija Jakarta Gustavo Almeida sambut positif kehadiran Shin Tae-yong. Dia berharap eks pelatih Timnas Indonesia itu bisa membawa Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta meraih gelar juara Super League 2026/2027.

Persija Jakarta akan memulai super league era baru bersama Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah tidak asing dengan sepak bola nasional, mengingat pernah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia kurang lebih lima tahun lamanya.

Kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Persija Jakarta di super league mendapat sambutan cukup positif dari para fans hingga pemain, tak terkecuali Gustavo Almeida. Pemain asal Brasil itu blak-blakan menaruh harapan tinggi pada sang pelatih.

Menurut Gustavo, Shin Tae-yong memiliki nama besar di Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga sukses membawa Timnas Indonesia berkembang pesat dan mengukir beragam sejarah seperti membawa Garuda menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Tentu saja, semua orang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelatih baru ya. Dia (Shin Tae-yong) sudah memiliki nama besar di Indonesia, dia sangat membantu tim nasional,” kata Gustavo kepada wartawan, dikutip Senin (13/7).

Maka itu, Gustavo berharap Shin Tae-yong bisa membawa Persija Jakarta menyudahi puasa gelar juara. Macan Kemayoran terakhir kali meraih gelar juara kasta tertinggi liga Indonesia pada tahun 2018 lalu.

“Saya berharap dia juga bisa membantu kami agar bisa menjadi juara di akhir musim nanti,” harap Gustavo.

Terlepas dari hal tersebut, Persija Jakarta akan mulai memanaskan mesinnya jelang menyambut kompeisi Super League 2026/2027. Skuad Macan Kemayoran dijadwalkan melakukan sesi latihan perdananya pada Selasa (14/7) di Persija Training Ground, Sawangan.