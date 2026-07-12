Persija Pinjamkan Lima Talenta EPA U-20 ke Persis Solo, Misi Matangkan Mental Bermain

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun regenerasi pemain melalui pembinaan usia muda.

Kali ini, Macan Kemayoran memberikan kesempatan kepada lima pemain dari Elite Pro Academy (EPA) U-20 untuk melanjutkan proses perkembangan bersama Persis Solo.

Lima pemain yang mendapat kesempatan tersebut adalah Gabrieltus Alkevin, Ahmad Mujadid, Theodore Evan Leeming, Oliver Leeming, dan Fandi Ahmad Muzaki.

Mereka akan bergabung dengan Persis Solo sebagai bagian dari program pengembangan pemain muda yang disiapkan Persija.

Keputusan ini bukan sekadar meminjamkan pemain, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub agar para talenta akademi memperoleh pengalaman bertanding di level profesional.

Bermain di kompetisi Liga 2 dinilai dapat menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kemampuan sekaligus membentuk karakter mereka sebagai pesepak bola.

Persija menilai menit bermain di kompetisi resmi sangat penting bagi perkembangan pemain muda.

Selain meningkatkan kualitas teknik dan pemahaman taktik, atmosfer pertandingan profesional juga akan membantu mereka membangun mental bertanding, kedisiplinan, serta kepercayaan diri.