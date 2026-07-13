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Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.16 WIB

Persija Jakarta Mulai Matangkan Persiapan Jelang Latihan Perdana untuk Super League 2026/2027

Pemain Persija Jakarta jalani pemeriksaan kesehatan. (Dok. Persija) - Image

Pemain Persija Jakarta jalani pemeriksaan kesehatan. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memulai latihan perdana bersama Shin Tae-yong.

Seluruh pemain Persija Jakarta menjalani Pre-Competition Medical Assessment (PCMA) di RS Premier Bintaro. PCMA ini bertujuan untuk memastikan pemain berada dalam kondisi aman untuk berlatih dan bertanding, sekaligus mendeteksi gangguan kesehatan serta risiko cedera dini.

“Tujuan utama PCMA adalah memastikan keamanan pemain sebelum memasuki program latihan dan kompetisi. Pemeriksaan ini berfokus pada deteksi kondisi medis yang berpotensi membahayakan pemain, termasuk kesehatan secara umum, kelainan jantung, kondisi cedera, dan risiko cedera,” ujar Dokter Tim Persija Muhammad Andeansah, Senin (13/7).

Ande mengungkapkan pentingnya pemeriksaan kesehatan ini. Sebab, hasil dari pemeriksaan tersebut manjadi acuan tim medis Persija Jakarta untuk menentukan kesiapan pemain menjalani rangkaian musim baru.

“Hasil PCMA sangat penting untuk memastikan kesiapan dan keamanan pemain. Pemeriksaan ini juga membantu kami menilai kondisi cedera serta risiko cedera yang dimiliki setiap pemain,” terang Ande.

Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan perhatian khusus, tim medis Persija Jakarta akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis. Setelah itu, pemain akan mendapatkan program penanganan individual berupa terapi, rehabilitasi, maupun pencegahan cedera sesuai kebutuhan.

Jadwal Latihan Perdana Persija Jakarta

Persija Jakarta sendiri akan mulai memanaskan mesinnya jelang menyambut kompeisi Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dijadwalkan melakukan sesi latihan perdananya pada Selasa (14/7) di Persija Training Ground, Sawangan.

Sesi latihan tersebut sekaligus akan menjadi sesi perdana Shin Tae-yong memimpin Persija Jakarta. Selain itu, sesi latihan tersebut sekaligus menjadi momen adaptasi para pemain baru seperti Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, dan Denis Kolinger.

Pemanasan di Piala Presiden 2026

Sebekum nengarungi kompetisi Super League 2026/2027, Persija Jakarta akan ambil bagian dalam ajang Piala Presiden 2026. Turnamen pramusim itu dijadwalkan berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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