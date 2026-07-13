Gledson Paixao Ucap Syukur Gabung Persebaya Surabaya, Siap Kerja Keras Musim Depan

Pemain baru Persebaya Surabaya Gledson Paixao. (Gledson Paixao)
JawaPos.com - Gledson Paixao bersyukur bisa menjadi pemain Persebaya Surabaya. Gelandang asal Brasil tersebut merupakan salah satu pembelian terbaru untuk Super League musim 2026/2027.
Ucapan syukur diungkapkan Gledson Paixao di sosial media. Dia merasa senang karena Persebaya bersedia untuk merekrutnya dan mempercayainya untuk kembali bekerja sama dengan Bernardo Tavares.
Memakai jersey Persebaya di musim depan adalah suatu kehormatan bagi Gledson Paixao. Hal tersebut membuatnya ingin bekerja keras bersama Green Force.
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"Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini dan kepada Persebaya atas kepercayaannya serta telah membuka pintu untuk babak baru dalam karier saya. Merupakan suatu kehormatan mengenakan jersey ini. Mari kita bersama-sama, dengan iman, kerendahan hati, dan kerja keras," tulis Gledson Paixao di Instagram, Senin (13/4).
Kedatangan Gledson membuat Tavares kembali merekrut para pemain yang pernah bekerja sama dengannya. Mereka saling bekerja sama saat masih di PSM Makassar pada musim lalu.
Gelandang 31 tahun tersebut merupakan salah satu pemain andalan di PSM Makassar. Melansir Transfermarkt, Gledson bermain 22 pertandingan dan selalu menjadi starter serta mencetak satu gol.
Performanya di lini tengah sebagai gelandang bertahan juga sangat menjanjikan. Gledson merupakan pemain yang bisa membaca permainan tim lawan dengan mencatatkan 74 intersepsi sepanjang musim lalu.
Dari sisi penyerangan, Gledson juga merupakan salah satu gelandang yang cukup tajam. Dia melepaskan 22 tendangan dan 12 tendangan tepat sasaran.
Dengan perasaan syukur, menarik dinantikan performa Gledson bersama Persebaya musim depan. Apakah dia langsung menjadi pilihan utama Bernardo Tavares? Patut ditunggu.
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