Jupe Buka Suara Jadi Asisten Pelatih Persib, Siap Bantu Adaptasi Pemain Baru Maung Bandung

Achmad Jufriyanto saat meraih gelar juara bersama Persib Bandung. (Achmad Jufriyanto)
JawaPos.com - Legenda hidup Persib Bandung, Achmad Jufriyanto, resmi memulai babak baru dalam perjalanan kariernya.
Setelah bertahun-tahun menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Maung Bandung, pria yang akrab disapa Jupe itu kini dipercaya mengemban tugas sebagai asisten pelatih lokal untuk menghadapi musim 2026/2027.
Kepercayaan yang diberikan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) disambut Jupe dengan rasa syukur dan bangga.
Baginya, kesempatan tersebut menjadi kehormatan besar karena masih bisa terus mengabdi kepada klub yang telah membesarkan namanya, meski dengan peran yang berbeda.
Jupe mengungkapkan, proses peralihan dari pemain menjadi staf kepelatihan bukan keputusan yang datang secara tiba-tiba.
Ia mengaku sudah mempersiapkan diri sejak beberapa tahun terakhir dengan mengikuti kursus lisensi kepelatihan sebagai bekal ketika waktunya tiba untuk meninggalkan lapangan.
Saat manajemen bersama jajaran pelatih menawarkan posisi tersebut menjelang bergulirnya musim baru, Jupe merasa inilah saat yang tepat untuk memulai tantangan baru di dunia sepak bola.
"Saya ingin berterima kasih kepada Coach Bojan yang telah memberikan kesempatan di tiga tahun ke belakang. Memberikan peluang sampai saya ada di posisi ini, dan terima kasih juga untuk manajemen yang sudah memberikan, mewujudkan kesempatan itu buat saya," ujar Jupe.
Mantan bek Timnas Indonesia itu menegaskan dirinya ingin memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti ketika masih aktif bermain. Hanya saja, kini perannya bergeser menjadi sosok yang membantu tim dari sisi teknis dan komunikasi.
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