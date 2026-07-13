Luka Menalo Terkesan dengan Kehadiran Ribuan Bobotoh di Sesi latihan Persib

JawaPos.com - Pemain anyar Persib Bandung Luka Menalo mengaku terkesan melihat fanatisme pendukung timnya, Bobotoh, yang hadir langsung dalam sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung.
"Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara, dan sangat, sangat menyenangkan bisa berada di sini dan merasakan hal ini. Ketika Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menunggu Anda, itu sesuatu yang luar biasa," kata Luka Menalo, dikutip dari laman resmi Persib dilansir dari Antara, Senin (13/7).
Luka Menalo didatangkan Persib dari klub negara kebangsaannya Bosnia dan Herzegovina, FK Sarajevo. Di sana, penyerang sayap 29 tahun itu bermain setengah musim, mencatatkan 21 penampilan dengan tiga gol dan tiga assist.
Baca Juga:Sukses Antar Timnas Inggris ke Semifinal Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Catat Rekor Pribadi
Sebelum bergabung dengan FK Sarajevo, Menalo malang melintang di sepak bola Kroasia, di mana ia pernah membela empat klub, termasuk raksasa Dinamo Zagreb yang pernah ia bela dalam 91 penampilan dengan 11 gol dan delapan assist.
"Karena Persib adalah tim dengan ambisi tertinggi. Tiga tahun berturut-turut menjadi juara, dan mereka bermain di AFC, lalu karena pelatihnya juga, dan karena fansnya yang sangat banyak," kata Menalo mengungkapkan alasannya bergabung dengan Persib.
Sedangkan mengenai proses adaptasinya, Menalo mengatakan hari-hari pertamanya berjalan sangat berat. Namun, ia mengatakan hal ini sangat wajar.
"Oke, dua hari pertama latihan rasanya berat, tapi itu wajar. Ini akan menjadi pramusim yang berat. Kami ada Piala Presiden, lalu setelah itu AFC (Champions League Two) dan kami sedang bersiap-siap," kata pemain kelahiran Split, Kroasia tersebut.
Menalo adalah pemain yang masih aktif membela tim nasional Bosnia dan Herzegovina. Sejak debutnya pada Januari 2018, ia sudah memiliki 16 caps dengan tiga gol dan satu assist.
Penampilan terakhirnya untuk Bosnia dan Herzegovina adalah pada Oktober tahun lalu pada laga persahabatan di mana ia tampil satu babak dengan satu assist dalam kemenangan 4-1 atas Malta.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland