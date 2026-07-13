Luka Menalo Terkesan dengan Kehadiran Ribuan Bobotoh di Sesi latihan Persib

Pemain anyar Persib Bandung Luka Menalo (kiri) bersama Deputi CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitya Putra Herawan. (Persib Bandung/Antara)

JawaPos.com - Pemain anyar Persib Bandung Luka Menalo mengaku terkesan melihat fanatisme pendukung timnya, Bobotoh, yang hadir langsung dalam sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung.

"Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara, dan sangat, sangat menyenangkan bisa berada di sini dan merasakan hal ini. Ketika Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menunggu Anda, itu sesuatu yang luar biasa," kata Luka Menalo, dikutip dari laman resmi Persib dilansir dari Antara, Senin (13/7).

Luka Menalo didatangkan Persib dari klub negara kebangsaannya Bosnia dan Herzegovina, FK Sarajevo. Di sana, penyerang sayap 29 tahun itu bermain setengah musim, mencatatkan 21 penampilan dengan tiga gol dan tiga assist.

Sebelum bergabung dengan FK Sarajevo, Menalo malang melintang di sepak bola Kroasia, di mana ia pernah membela empat klub, termasuk raksasa Dinamo Zagreb yang pernah ia bela dalam 91 penampilan dengan 11 gol dan delapan assist.

"Karena Persib adalah tim dengan ambisi tertinggi. Tiga tahun berturut-turut menjadi juara, dan mereka bermain di AFC, lalu karena pelatihnya juga, dan karena fansnya yang sangat banyak," kata Menalo mengungkapkan alasannya bergabung dengan Persib.

Sedangkan mengenai proses adaptasinya, Menalo mengatakan hari-hari pertamanya berjalan sangat berat. Namun, ia mengatakan hal ini sangat wajar.

"Oke, dua hari pertama latihan rasanya berat, tapi itu wajar. Ini akan menjadi pramusim yang berat. Kami ada Piala Presiden, lalu setelah itu AFC (Champions League Two) dan kami sedang bersiap-siap," kata pemain kelahiran Split, Kroasia tersebut.

Menalo adalah pemain yang masih aktif membela tim nasional Bosnia dan Herzegovina. Sejak debutnya pada Januari 2018, ia sudah memiliki 16 caps dengan tiga gol dan satu assist.