Hasil Final HSL All-Star U-18 2026: Akademi Persib Bandung Putri Pesta Lima Gol dan Raih Gelar Juara

JawaPos.com - Akademi Persib Bandung Putri sukses menutup kiprahnya di ajang HSL All-Star U-18 2026 dengan hasil sempurna. Tim muda Maung Bandung memastikan gelar juara setelah menang telak 5-0 atas Putri Garut pada partai final yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (12/7/2026).

Kemenangan meyakinkan tersebut lahir berkat penampilan impresif para pemain Persib Bandung sejak menit awal.

Suci Kanya menjadi bintang lapangan setelah mencetak hattrick pada menit ke-11, 32, dan 34. Dua gol lainnya disumbangkan Nasywa S. pada menit ke-37 serta Zahra Nafisa pada menit ke-56.

Pelatih Akademi Persib Bandung Putri U-18, Dian Nadia, mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya meraih trofi juara. Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain sepanjang turnamen.

Ia juga memberikan apresiasi kepada manajemen, penyelenggara, orang tua pemain, hingga Bobotoh yang terus memberikan dukungan selama kompetisi berlangsung.

Dian menilai salah satu kekuatan utama timnya adalah kedalaman skuad. Persib Bandung tetap mampu tampil konsisten meski beberapa pemain tidak bisa tampil. Pemain pengganti dinilai mampu menjalankan peran dengan baik sehingga performa tim tidak mengalami penurunan.

Selain faktor tersebut, Dian mengungkapkan timnya mampu memanfaatkan kondisi fisik lawan yang mulai menurun.

Putri Garut baru saja melewati pertandingan berat di semifinal saat menyingkirkan Arema FC dengan skor tipis 1-0.