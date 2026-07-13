Adam Alis Berharap 2026/2027 Jadi Musim yang Hebat untuk Persib

Pesepak bola Persib Bandung Adam Alis. (M Risyal Hidayat/Antara)

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Adam Alis berharap musim 2026/2027 menjadi musim yang hebat untuk Maung Bandung. Sebab, maung Bandung akan menjalani banyak kompetisi, termasuk di Super League dan AFC Champions League Two.

"Mudah-mudahan di musim ini menjadi musim yang hebat buat Persib dan teman-teman semua. Saya berharap kita bisa memberikan yang terbaik, lebih baik dari musim lalu," kata Adam Alis, dikutip dari laman resmi Persib seperti dilansir dari Antara, Senin (13/7).

Harapan Adam juga berdasarkan keseriusan manajemen Persib menatap musim depan, dengan memperkuat skuad mereka menghadapi musim baru yang lebih menantang. Hingga kini, Persib telah mendatangkan enam pemain baru untuk musim depan, yaitu Balsa Sekulic (Montenegro), Gakuto Notsuda (Jepang), Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Bosnia dan Herzegovina), serta dua penggawa timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen.

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"Yang pasti saya lihat pemain-pemain baru juga banyak, kita punya kedalaman skuad yang luar biasa di musim ini. Mungkin masih banyak yang baru lagi yang akan datang. Kami masih menunggu kehadiran semuanya, termasuk teman-teman yang di timnas juga kan belum lengkap," tutur Adam Alis.

Lebih lanjut, gelandang 32 tahun itu mengaku senang setelah kembali berkumpul dengan rekan setimnya setelah hampir dua bulan libur kompetisi.

"Latihan kembali, alhamdulillah senang bisa kembali lagi setelah mungkin hampir dua bulan kami liburan. Bisa bertemu teman-teman lama dan ada juga yang baru. Mudah-mudahan bisa lebih dekat lagi dengan pemain-pemain baru dan bisa cepat chemistry ke depan," kata Adam, yang membawa Persib juara dua kali pada musim 2024/2025 dan 2025/2026 itu.