Yuran Fernandes Langsung Nyaman dengan Menu Latihan Persebaya Surabaya

Yuran Fernandes resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dengan kontrak multiyears setelah empat musim memperkuat PSM Makassar. (Persebaya)
JawaPos.com - Rekrutan anyar Persebaya Surabaya, Yuran Fernandes, mengaku langsung betah menjalani sesi latihan bersama klub barunya. Eks pemain PSM Makassar ini pun menatap Piala Presiden 2026 dengan penuh percaya diri.
Yuran menjadi salah satu dari dereran pemain asing Persebaya Surabaya untuk musim depan. Kehadirannya yang sudah paham seluk beluk kompetisi tanah air diharapkan bisa memperkokoh lini pertahanan Green Force -julukan Persebaya Surabaya.
Pada Instagram resmi klub, tampak Yuran sudah fokus berlatih bersama rekan-rekan barunya. Bek berusia 31 tahun ini menyatakan betah dengan menu latihan yang disuguhkan sang pelatih, Bernardo Tavares.
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"Latihannya benar-benar bagus, sangat bagus. Intensitas uang ditunjukkan rekan-rekan setim saya selama sesi latihan juga sangat baik. Sekarang tinggal melanjutkan proses ini," kata Yuran dikutip dari Instagram resmi klub, @officialpersebaya, Senin (13/7/2026).
Tak hanya soal menu latihan, Yuran juga mengaku terkesan dengan fasilitas latihan klub. Kombinasi antara menu latihan dan fasilitas mumpuni diyakininya bisa menjadi dukungan positif dalam persiapan Persebaya jelang musim depan.
"Saya merasa baik, latihan hari ini berjalan denhan sangat bagus, dan intensitasnya tinggi. Saya suka kondisi lapangan, dan fasilitas yang ada di sini," ujar Yuran.
"Saya senang karena bergabung dengan klub baru ini. Kami baru saja kembali dari masa libur, jadi kami membutuhkan latihan dengan intensitas tinggi agar siap menghadapi pertandingan Piala Presiden, dan jug laga uji coba," tambahnya.
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Yuran diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi bersama Persebaya Surabaya. Sebab ia dan sang pelatih, Bernardo Tavares sebelumnya pernah bekerja sama di PSM Makassar.
Persebaya Surabaya akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Presiden 2026, bersama dengan juara bertahan Super League, Persib Bandung. Skuad Green Force ini berada satu grup dengan Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Piala Presiden, Port FC.
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