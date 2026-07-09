Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 05.56 WIB

Dipanggil Timnas Indonesia, Beckham Putra Ungkap Kunci Cepat Beradaptasi pada TC di Bali

Beckham Putra Nugraha terlibat adu argumen dengan oknum suporter usai Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kevin Diks turun tangan untuk meredakan situasi. (Instagam @beckham_put7) - Image

Beckham Putra Nugraha terlibat adu argumen dengan oknum suporter usai Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kevin Diks turun tangan untuk meredakan situasi. (Instagam @beckham_put7)

JawaPos.com - Kepercayaan kembali memperkuat Timnas Indonesia disambut penuh semangat oleh gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha.

Pemain berusia muda itu mengaku menikmati setiap sesi latihan dalam pemusatan latihan (training camp/TC) tahap pertama yang berlangsung di Bali pada 5-11 Juli 2026.

Sejak hari pertama, skuad Garuda langsung menjalani program latihan dengan intensitas tinggi. Namun, Beckham menilai dirinya tidak mengalami kendala berarti untuk mengikuti ritme yang diterapkan tim pelatih.

Menurutnya, persiapan yang telah dilakukan sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia menjadi faktor penting yang membuat proses adaptasi berjalan lebih mudah.

Program latihan mandiri yang dijalani para pemain sebelumnya membantu menjaga kondisi fisik sehingga mereka tidak memulai latihan dari nol.

"Latihannya sangat intensif. Karena kita sudah menjalankan program juga sebelum latihan dimulai, jadi tidak terlalu sulit untuk beradaptasi," ujar Beckham.

Pemain binaan akademi Persib Bandung itu mengatakan seluruh pemain menunjukkan kesiapan yang baik selama mengikuti agenda latihan.

Intensitas tinggi yang diberikan tim pelatih justru menjadi tantangan positif untuk meningkatkan kualitas permainan dan kebugaran.

Bagi Beckham, kesempatan kembali mengenakan seragam Merah Putih merupakan momen yang sangat berharga.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dari Waka Waka hingga Lionel Messi, Ini Momen Piala Dunia Paling Berkesan bagi Beckham Putra - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Waka Waka hingga Lionel Messi, Ini Momen Piala Dunia Paling Berkesan bagi Beckham Putra

Selasa, 23 Juni 2026 | 12.48 WIB

Rahasia Performa Beckham Putra di Persib Terungkap, Bukan Soal Massa Otot atau Fisik Kuat - Image
Sepak Bola Indonesia

Rahasia Performa Beckham Putra di Persib Terungkap, Bukan Soal Massa Otot atau Fisik Kuat

Senin, 15 Juni 2026 | 14.02 WIB

John Herdman Siapkan Beckham Putra di Sayap Kiri, Piala AFF Jadi Ajang Pembuktian - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Siapkan Beckham Putra di Sayap Kiri, Piala AFF Jadi Ajang Pembuktian

Kamis, 11 Juni 2026 | 23.54 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore