Dipanggil Timnas Indonesia, Beckham Putra Ungkap Kunci Cepat Beradaptasi pada TC di Bali

JawaPos.com - Kepercayaan kembali memperkuat Timnas Indonesia disambut penuh semangat oleh gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha.

Pemain berusia muda itu mengaku menikmati setiap sesi latihan dalam pemusatan latihan (training camp/TC) tahap pertama yang berlangsung di Bali pada 5-11 Juli 2026.

Sejak hari pertama, skuad Garuda langsung menjalani program latihan dengan intensitas tinggi. Namun, Beckham menilai dirinya tidak mengalami kendala berarti untuk mengikuti ritme yang diterapkan tim pelatih.

Menurutnya, persiapan yang telah dilakukan sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia menjadi faktor penting yang membuat proses adaptasi berjalan lebih mudah.

Program latihan mandiri yang dijalani para pemain sebelumnya membantu menjaga kondisi fisik sehingga mereka tidak memulai latihan dari nol.

"Latihannya sangat intensif. Karena kita sudah menjalankan program juga sebelum latihan dimulai, jadi tidak terlalu sulit untuk beradaptasi," ujar Beckham.

Pemain binaan akademi Persib Bandung itu mengatakan seluruh pemain menunjukkan kesiapan yang baik selama mengikuti agenda latihan.

Intensitas tinggi yang diberikan tim pelatih justru menjadi tantangan positif untuk meningkatkan kualitas permainan dan kebugaran.