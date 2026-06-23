Dari Waka Waka hingga Lionel Messi, Ini Momen Piala Dunia Paling Berkesan bagi Beckham Putra

JawaPos.com - Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. Pemain yang akrab disapa Etam itu mengenang momen pertama kali benar-benar mengikuti ajang Piala Dunia.

Bagi Beckham Putra, kenangan paling membekas datang dari Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu usianya baru menginjak sembilan tahun dan mulai memahami besarnya atmosfer turnamen empat tahunan tersebut.

Menurut Backham Putra, Piala Dunia 2010 memiliki daya tarik yang sulit dilupakan. Selain pertandingan yang berlangsung seru, turnamen itu juga identik dengan lagu resmi berjudul Waka Waka (This Time for Africa) yang dibawakan penyanyi internasional Shakira.

"Kalau momen saya sih 2010. Itu jadi momen yang sangat ramai di Afrika Selatan, dan lagunya juga sangat-sangat mendunia. Jadi, saya pikir 2010 jadi Piala Dunia yang sangat berkesan, saya pertama kali nonton," ujar Beckham.

Saat itu, Beckham juga menyaksikan laga final yang mempertemukan Spanyol melawan Belanda. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Spanyol yang sukses meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka.

Memori itulah yang hingga kini masih melekat di benak pemain berusia 24 tahun tersebut. Piala Dunia 2010 menjadi pintu awal baginya untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara lebih serius.

Sementara itu, pada Piala Dunia 2026, Beckham memiliki tim favorit yang ia dukung. Pilihannya jatuh kepada timnas Argentina yang masih diperkuat megabintang Lionel Messi.

Menurut Beckham, Argentina tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk kembali meraih gelar juara. Dia menilai skuad racikan pelatih Lionel Scaloni semakin solid dan memiliki kualitas merata di berbagai lini.