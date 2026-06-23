Dari Waka Waka hingga Lionel Messi, Ini Momen Piala Dunia Paling Berkesan bagi Beckham Putra

Beckham Putra Nugraha jagokan Lionel Messi bawa timnas Argentina berjaya di Piala Dunia 2026. (Instagam @beckham_put7)
JawaPos.com - Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. Pemain yang akrab disapa Etam itu mengenang momen pertama kali benar-benar mengikuti ajang Piala Dunia.
Bagi Beckham Putra, kenangan paling membekas datang dari Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu usianya baru menginjak sembilan tahun dan mulai memahami besarnya atmosfer turnamen empat tahunan tersebut.
Menurut Backham Putra, Piala Dunia 2010 memiliki daya tarik yang sulit dilupakan. Selain pertandingan yang berlangsung seru, turnamen itu juga identik dengan lagu resmi berjudul Waka Waka (This Time for Africa) yang dibawakan penyanyi internasional Shakira.
Baca Juga:Bebe Sudah Prediksi Kejutan Tanjung Verde, Kini Selangkah Lagi Ukir Sejarah di Piala Dunia 2026
"Kalau momen saya sih 2010. Itu jadi momen yang sangat ramai di Afrika Selatan, dan lagunya juga sangat-sangat mendunia. Jadi, saya pikir 2010 jadi Piala Dunia yang sangat berkesan, saya pertama kali nonton," ujar Beckham.
Saat itu, Beckham juga menyaksikan laga final yang mempertemukan Spanyol melawan Belanda. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Spanyol yang sukses meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka.
Memori itulah yang hingga kini masih melekat di benak pemain berusia 24 tahun tersebut. Piala Dunia 2010 menjadi pintu awal baginya untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara lebih serius.
Baca Juga:Prediksi Timnas Prancis vs Irak 23 Juni 2026: Les Bleus Berpeluang Dominasi Laga sejak Menit Awal
Sementara itu, pada Piala Dunia 2026, Beckham memiliki tim favorit yang ia dukung. Pilihannya jatuh kepada timnas Argentina yang masih diperkuat megabintang Lionel Messi.
Menurut Beckham, Argentina tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk kembali meraih gelar juara. Dia menilai skuad racikan pelatih Lionel Scaloni semakin solid dan memiliki kualitas merata di berbagai lini.
"Saya pikir Argentina masih kuat dan saya lihat di pertandingan awal juga. Kita tahu Messi adalah salah satu pemain terbaik dunia saat ini, dan saya pikir dia alien," kata Beckham.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!