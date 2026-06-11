John Herdman Siapkan Beckham Putra di Sayap Kiri, Piala AFF Jadi Ajang Pembuktian

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mulai memetakan peran sejumlah pemain untuk menghadapi agenda penting yang akan datang, termasuk ajang Piala AFF. Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Beckham Putra Nugraha.

Gelandang milik Persib Bandung tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan Marselino Ferdinan. Karena itu, Herdman menyiapkan peran yang lebih spesifik bagi Beckham agar kemampuannya bisa dimaksimalkan saat membela skuad Garuda.

Dalam pengamatan tim pelatih, Beckham dianggap lebih efektif ketika bermain di sisi kiri lapangan. Posisi tersebut memungkinkan pemain berusia 24 tahun itu memanfaatkan kecepatan, mobilitas, serta kemampuannya dalam melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan.

Penempatan Beckham di sektor kiri juga dinilai lebih sesuai dengan gaya bermain yang selama ini ia tunjukkan di level klub maupun tim nasional.

Berbeda dengan Marselino yang lebih nyaman beroperasi dari sisi kanan atau bergerak ke area tengah untuk membangun serangan.

Perbedaan karakter itu membuat keduanya tidak dipandang sebagai pemain yang memiliki fungsi sama di lapangan.

Marselino dikenal lebih kreatif dalam mengatur tempo permainan dan mencari ruang di area antarlini, sementara Beckham memiliki keunggulan dalam membawa bola, membuka ruang, dan menyerang dari sisi lapangan.

Meski demikian, jalan Beckham untuk mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia tidak akan mudah.

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Di sektor kiri, sudah ada Ragnar Oratmangoen yang selama ini menjadi salah satu pilihan utama. Ragnar dikenal konsisten dan memiliki kontribusi besar dalam permainan menyerang Garuda.