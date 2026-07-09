Bukan Juara! Igor Tolic Ungkap Target Persib Bandung di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, blak-blakan soal target timnya di Piala Presiden 2026. Alih-alih mengusung target juara, Tolic justru memaksimalkan ajang tersebut sebagai persiapan tim jelang bertempur di kompetisi musim depan.

Piala Presiden 2026 berlangsung di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya pada 25 Juli sampai 6 Agustus 2026 mendatang. Delapan klub ambil bagian dalam ajang pramusim tersebut, dengan masing-masing grup dihuni empat tim.

Persib Bandung tergabung dalam Grup A bersama Arema FC, DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura). Sementara Grup B dihuni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, Port FC (Thailand).

Menatap ajang tersebut, Tolic mengungkapkan bahwa Persib Bandung tidak mengusung target muluk-muluk. Skuad berjulukkan Pangeran Biru itu akan memaksimalkan Piala Presiden 2026 untuk memulihkan kebugaran serta mematangkan adaptasi pemain baru dengan atmosfer klub.

"Kami tidak memiliki ekspektasi apa pun di Piala Presiden. Kami akan mencoba menjadikannya sebagai bagian dari periode persiapan kebugaran fisik pemain," kata Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (9/7/2026).

Pasalnya, Persib Bandung akan mengarungi jadwal padat pada kompetisi musim depan. Pangeran Biru tampil di empat kompetisi, yakni Super League, Piala Indonesia, ditambah dua kompetisi Asia AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship.

Maka itu, target utama tim kepelatihan Persib Bandung adalah memastikan seluruh pemain dalam kondisi puncak saat memasuki bulan September ketika musim kompetisi dimulai. Turnamen Piala Presiden menjadi ajang yang tepat untuk mematangkan skuad Pangeran Biru.

"Target utama bagi kami adalah untuk siap menghadapi pertandingan-pertandingan AFC Champions League Two, yaitu untuk siap menghadapi empat kompetisi lainnya,” ujar Tolic.