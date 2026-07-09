Salah Satunya Yusuf Meilana! Berikut 3 Bek Serba Bisa di Skuad Persebaya Surabaya Musim Depan

JawaPos.com - Lini belakang menjadi salah satu sektor yang diperkuat Persebaya Surabaya untuk Super League musim 2026/2027. Tiga pemain baru berhasil didatangkan yaitu Yuran Fernandes, Syahrul Lasinari, dan Yusuf Meilana.

Bernardo Tavares tampaknya mendatangkan pemain serba bisa yang mampu bermain di posisi manapun di lini belakang. Siapa sajakah para bek versatile di skuad Persebaya musim depan? Baca terus artikel ini.

1. Koko Ari Koko Ari sering bermain sebagai bek kanan yang merupakan posisi utamanya. Melansir Transfermarkt, dia bermain dua pertandingan di posisi tersebut sebagai starter.

Pemain 26 tahun tersebut juga bermain sebagai bek kiri saat menghadapi Persijap Jepara di musim lalu. Sebagai pemain yang memiliki kecepatan, Tavares pernah mencoba menempatkannya di posisi sayap kanan di laga melawan Semen Padang.

2. Yusuf Meilana Bek kiri merupakan posisi utama yang dimainkan Yusuf Meilana. Pemain baru Persebaya tersebut bermain dalam empat pertandingan di posisi itu saat masih menjadi pemain Persik.

Yusuf sempat dipinjamkan ke Bali United di musim lalu. Bek 28 tahun tersebut dimainkan sebagai bek kanan dalam dua pertandingan. Bahkan saat bermain di Persik, dia bermain sebagai sayap kiri dalam delapan pertandingan.

3. Syahrul Lasinari Syahrul Lasinari merupakan bek tengah yang merupakan posisi utamanya. Saat di PSM Makassar, Tavares juga kerap memainkannya sebagai bek kanan pada musim 2024/2025.

Musim lalu, Syahrul bermain sebagai bek kanan dalam 10 pertandingan. Bek 26 tahun tersebut, juga bermain sebagai bek tengah di tiga pertandingan.