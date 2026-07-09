Salah Satunya Yusuf Meilana! Berikut 3 Bek Serba Bisa di Skuad Persebaya Surabaya Musim Depan

Yusuf Meilana pemain baru Persebaya Surabaya. (Dok. Yusuf Meilana)
JawaPos.com - Lini belakang menjadi salah satu sektor yang diperkuat Persebaya Surabaya untuk Super League musim 2026/2027. Tiga pemain baru berhasil didatangkan yaitu Yuran Fernandes, Syahrul Lasinari, dan Yusuf Meilana.
Bernardo Tavares tampaknya mendatangkan pemain serba bisa yang mampu bermain di posisi manapun di lini belakang. Siapa sajakah para bek versatile di skuad Persebaya musim depan? Baca terus artikel ini.
Baca Juga:Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Koko Ari sering bermain sebagai bek kanan yang merupakan posisi utamanya. Melansir Transfermarkt, dia bermain dua pertandingan di posisi tersebut sebagai starter.
Pemain 26 tahun tersebut juga bermain sebagai bek kiri saat menghadapi Persijap Jepara di musim lalu. Sebagai pemain yang memiliki kecepatan, Tavares pernah mencoba menempatkannya di posisi sayap kanan di laga melawan Semen Padang.
Baca Juga:Pesan Haru Diogo Ramalho ke Bonek dan Bonita! Ingin Rasakan Dukungan Langsung Saat Bela Persebaya Surabaya
Bek kiri merupakan posisi utama yang dimainkan Yusuf Meilana. Pemain baru Persebaya tersebut bermain dalam empat pertandingan di posisi itu saat masih menjadi pemain Persik.
Yusuf sempat dipinjamkan ke Bali United di musim lalu. Bek 28 tahun tersebut dimainkan sebagai bek kanan dalam dua pertandingan. Bahkan saat bermain di Persik, dia bermain sebagai sayap kiri dalam delapan pertandingan.
Baca Juga:Fasih 5 Bahasa! Diogo Ramalho Bongkar Target Sebenarnya di Persebaya Surabaya, Tak Mau Muluk-muluk
Syahrul Lasinari merupakan bek tengah yang merupakan posisi utamanya. Saat di PSM Makassar, Tavares juga kerap memainkannya sebagai bek kanan pada musim 2024/2025.
Musim lalu, Syahrul bermain sebagai bek kanan dalam 10 pertandingan. Bek 26 tahun tersebut, juga bermain sebagai bek tengah di tiga pertandingan.
Itu tadi tiga bek versatile yang dimiliki Persebaya musim depan. Menarik dinantikan, siapakah yang sering menjadi andalan Tavares? Patut ditunggu.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah