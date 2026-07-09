Persebaya Optimistis Rebut Gelar Juara Super League 2026/27, Manajemen Beberkan Strategi Tim

Direktur Operasional Persebaya Surabaya Candra Wahyudi menegaskan seluruh sektor tim dievaluasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027 dengan target bersaing di papan atas. (ILeague)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya memasang target lebih tinggi dalam menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026/27.
Setelah dua musim beruntun mampu mengakhiri kompetisi di posisi empat besar, manajemen kini ingin membawa Bajul Ijo melangkah lebih jauh dengan membidik gelar juara.
Ambisi tersebut dibarengi dengan persiapan yang disebut lebih matang dibanding musim-musim sebelumnya.
Proses pembentukan skuad dilakukan lebih awal agar seluruh pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi sebelum kompetisi resmi bergulir.
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Keseriusan itu diperlihatkan dalam agenda Media Day yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (8/7/2026).
Tak hanya memperkenalkan komposisi pemain, manajemen juga menjelaskan arah pembangunan tim, target musim baru, hingga proses perekrutan pemain kepada media, sponsor, dan para pendukung.
Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan klub sekaligus memberikan gambaran mengenai persiapan yang sedang dilakukan.
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Menurutnya, Persebaya ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka mengenai target tim, dinamika transfer pemain, serta langkah-langkah yang diambil manajemen dalam menyongsong musim baru.
Candra menilai pencapaian dua musim terakhir menjadi modal berharga. Meski mampu menjaga konsistensi di papan atas klasemen, ia mengakui masih ada sejumlah kesempatan yang gagal dimaksimalkan sehingga evaluasi dilakukan sejak kompetisi musim lalu belum berakhir.
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