Setelah MCU Terintegrasi! Persebaya Surabaya Lanjut Petakan Kondisi Pemain dengan Teknologi VALD Performance

Pemain Persebaya Surabaya menjalani pengukuran kondisi fisik menggunakan teknologi VALD Performance di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai bagian persiapan menghadapi musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya semakin serius membangun fondasi tim menjelang kompetisi Super League 2026/2027.
Tidak hanya aktif memperkuat skuad, Green Force juga memastikan setiap pemain berada dalam kondisi fisik terbaik melalui pendekatan sports science berbasis teknologi.
Langkah terbaru dilakukan setelah seluruh pemain menjalani medical check-up (MCU) terintegrasi hasil kolaborasi dengan Mayapada Hospital.
Tahapan berikutnya adalah pemetaan kondisi fisik menggunakan perangkat VALD Performance, teknologi yang telah menjadi standar di banyak klub elite Eropa.
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Penggunaan VALD Performance masih tergolong baru di Indonesia.
Bahkan, PSSI baru memperkenalkan perangkat tersebut secara resmi dalam Medical Workshop tahun ini sebagai bagian dari pengembangan sports science sepak bola nasional.
Namun, Persebaya Surabaya sudah lebih dahulu mengadopsinya.
Bersama DBL Indonesia, investasi perangkat tersebut telah dilakukan sejak tahun lalu dan lebih dulu dimanfaatkan dalam program DBL Camp untuk mengukur performa atlet basket pelajar terbaik.
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CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda menyaksikan langsung proses measurement test pemain di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis (9/7/2026). Seluruh rangkaian pengukuran ditangani tim pelatih utama Persebaya Academy.
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