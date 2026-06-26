Kerim Memija Dirumorkan Masuk Radar Persija Jakarta, Ini Profil Sang Bek Kanan Asal Bosnia

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali dikaitkan dengan pemain asing jelang bergulirnya musim baru Super League 2026/2027.

Kali ini, nama Kerim Memija muncul dalam rumor transfer yang beredar dan menarik perhatian para pendukung Macan Kemayoran.

Nama bek asal Bosnia dan Herzegovina tersebut muncul dalam daftar rumor Transfermarkt sebagai salah satu pemain yang disebut memiliki keterkaitan dengan Persija.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari klub maupun sang pemain, profil dan pengalaman Memija membuat kabar ini cukup menarik untuk dibahas.

Kerim Memija merupakan pemain berusia 30 tahun yang saat ini memperkuat HSK Zrinjski Mostar, salah satu klub papan atas Bosnia dan Herzegovina.

Ia berposisi utama sebagai bek kanan, namun juga mampu bermain di sisi kiri pertahanan maupun sebagai gelandang kanan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai lebih yang dimilikinya.

Lahir di Sarajevo pada 6 Januari 1996, Memija mengawali karier sepak bolanya bersama akademi FK Željezničar.

Bersama klub tersebut, ia berhasil menembus tim senior dan tampil lebih dari 60 kali sebelum memulai petualangan di luar negeri.