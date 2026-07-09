Persija Jakarta Resmi Datangkan Kerim Memija, Jadi Rekrutan Asing Pertama Macan Kemayoran

JawaPos.com – Persija Jakarta resmi mendapatkan rekrutan asing pertamanya untuk menghadapi Super League 2026/2027. Macan Kemayoran mendatangkan bek kanan asal Bosnia dan Herzegovina, Kerim Memija, dengan kontrak berdurasi dua musim setelah ditebus dari Zrinjski Mostar.
Persija mengumumkan perekrutan Memija pada Kamis (9/7/2026) siang WIB. Pemain berusia 30 tahun tersebut didatangkan dari Zrinjski Mostar dan menandatangani kontrak berdurasi dua musim hingga 2028.
"Persija resmi mendatangkan bek sayap asal Bosnia dan Herzegovina, Kerim Memija, untuk memperkuat skuad Macan Kemayoran dalam menghadapi musim 2026/2027. Pemain berusia 30 tahun itu dikontrak selama dua musim ke depan," tulis Persija dalam keterangan resminya.
Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyambut positif kedatangan Memija. Berbekal pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia diharapkan mampu cepat beradaptasi dengan gaya permainan yang akan diterapkan pelatih Shin Tae-yong.
"Kerim adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, ia juga mampu memberikan kontribusi saat membantu serangan," ujar Prapanca.
"Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa menjadi nilai tambah yang kami yakini akan memberikan dampak positif bagi Persija. Kami berharap Kerim dapat segera beradaptasi dan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim musim ini," lanjutnya.
Memija memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Ia mengawali karier profesional bersama FK Zeljeznicar di Bosnia dan Herzegovina sebelum melanjutkan karier ke Denmark bersama Vejle BK.
Selanjutnya, Memija sempat dipinjamkan ke Hobro IK sebelum berkarier di Kroasia bersama NK Varazdin. Pada musim 2021/2022, ia bergabung dengan Zrinjski Mostar dan kini resmi melanjutkan karier bersama Persija.
Selama membela Zrinjski Mostar, Memija menjadi salah satu pemain penting tim dan ikut mempersembahkan sejumlah gelar domestik. Bek dengan tinggi badan 180 sentimeter itu juga memiliki pengalaman tampil di kompetisi antarklub Eropa.
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