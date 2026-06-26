Persija Jakarta Dilaporkan Rekrut Bek Sayap Bosnia dan Herzegovina, Diperkenalkan Awal Juli!

Calon pemain Persija Jakarta, Kerim Memija. (Dok. Instagram/@kerim.memija6)
JawaPos.com - Persija Jakarta dilaporkan sudah mengamankan jasa bek sayap kanan asal Bosnia dan Herzegovina, Kerim Memija. Pemain berusia 30 tahun itu disebut akan diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada awal Juli 2026.
Persija Jakarta mulai bergerak di bursa transfer menjelang musim 2026/2027. Beberapa nama legiun asing mulai dikaitkan dengan skuad Macan Kemayoran tersebut.
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Terbaru ada nama Memija, pemain Zrinjski Mostar yang berlaga di kasta tertinggi Liga Bosnia dan Herzegovina. Jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, menyebut pemain yang beroperasi di sektor bek sayap kanan itu telah menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta.
“Kerim Memija, saatnya menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta,” tulis laporan Lepore dalam akun instagram pribadinya @lorenzooleporee, dikutip Jumat (26/6/2026).
Dalam laporannya, Lepore menyebut Memija diikat kontrak oleh Persija Jakarta selama dua musim. Mantan pemain Timnas Bosnia dan Herzegovina U-21 itu bahkan dilaporkan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan secara resmi pada awal Juli mendatang.
“Seluruh kesepakatan antara HŠK Zrinjski Mostar dan Persija Jakarta telah rampung. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina itu dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun,” terang Lepore.
“Kerim Memija juga disebut-sebut akan terbang ke Indonesia dan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Persija Jakarta pada pekan pertama Juli mendatang,” sambungnya.
Memija sendiri saat ini masih berstatus sebagai pemain Zrinjski Mostar. Pemain berusia 30 tahun itu bahkan masih terikat kontrak dengan klub hingga 31 Mei 2028. Artinya, Persija Jakarta menebus Memija dari Zrinjski Mostar. Menilik laman Transfermarkt, Memija memiliki nilai pasar yang cukup fantastis senilai Rp5,2 miliar.
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Memija merupakan pemain berpengalaman. Semasa kariernya, ia pernah membela Zeljeznicar (Bosnia dan Herzegovina), Vehle BK (Denmark), Hobro IK (Denmark), NK Varazdin (Kroasia), dan kini bersama Zrinjski Mostar (Bosnia dan Herzegovina).
Bek kanan berusia 30 tahun itu bisa dibilang merupakan salah satu figur penting Zrinjski Mostar pada musim 2025/2026. Memija mencatatkan total 43 penampilan di semua kompetisi termasuk kualifikasi Liga Champions dan Liga Eropa dengan kontribusi dua assist.
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