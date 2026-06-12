Deretan Talenta Muda Piala Dunia 2026 yang Jarang Disorot, Tapi Berpotensi Jadi Kejutan Besar

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 bukan hanya panggung bagi para bintang besar seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, atau Jude Bellingham. Turnamen terbesar sepak bola dunia ini juga menjadi tempat lahirnya nama-nama baru, pemain muda yang berpotensi mencuri perhatian publik internasional.

Di tengah sorotan terhadap pemain-pemain papan atas, sejumlah talenta muda justru datang dengan status kurang dikenal. Namun, performa mereka bersama klub maupun tim nasional membuat banyak pengamat yakin pemain muda itu bisa menjadi kejutan selama turnamen berlangsung.

Salah satu pengamat sepak bola di media sosial bahkan memasukkan empat nama pemain muda yang dinilai layak diikuti sepanjang Piala Dunia 2026. Mereka berasal dari Bosnia dan Herzegovina, Australia, hingga Korea Selatan.

Ismir Bayraktarovic, Harapan Baru Bosnia dan Herzegovina Nama Ismir Bayraktarovic mungkin masih terdengar asing bagi banyak penggemar sepak bola. Winger berusia 21 tahun milik PSV Eindhoven itu belum mendapatkan sorotan sebesar pemain muda Eropa lainnya.

Meski demikian, Bayraktarovic dinilai memiliki kualitas yang mampu membuatnya menjadi salah satu pemain paling menarik pada fase grup Piala Dunia 2026. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina tersebut dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberanian dalam duel satu lawan satu.

Minimnya menit bermain di level klub tidak mengurangi keyakinan banyak pihak terhadap potensinya. Jika mendapatkan kesempatan yang cukup bersama tim nasional Bosnia dan Herzegovina, Bayraktarovic berpeluang menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan setelah turnamen berakhir.

Paul Okon-Engstler, Gelandang Elegan Australia Australia juga memiliki talenta muda yang layak mendapat perhatian, yakni Paul Okon-Engstler. Gelandang berusia 21 tahun tersebut dikenal sebagai pemain yang mampu menjalankan beberapa peran di lini tengah, baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang box-to-box.

Kelebihan utama Okon-Engstler terletak pada ketenangannya saat menguasai bola. Dia mampu keluar dari tekanan lawan dengan baik, memiliki distribusi umpan yang akurat, dan cukup disiplin saat membantu pertahanan.