Deretan Talenta Muda Piala Dunia 2026 yang Jarang Disorot, Tapi Berpotensi Jadi Kejutan Besar

Ismir Bayraktarovic, talenta muda Bosnia. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 bukan hanya panggung bagi para bintang besar seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, atau Jude Bellingham. Turnamen terbesar sepak bola dunia ini juga menjadi tempat lahirnya nama-nama baru, pemain muda yang berpotensi mencuri perhatian publik internasional.
Di tengah sorotan terhadap pemain-pemain papan atas, sejumlah talenta muda justru datang dengan status kurang dikenal. Namun, performa mereka bersama klub maupun tim nasional membuat banyak pengamat yakin pemain muda itu bisa menjadi kejutan selama turnamen berlangsung.
Salah satu pengamat sepak bola di media sosial bahkan memasukkan empat nama pemain muda yang dinilai layak diikuti sepanjang Piala Dunia 2026. Mereka berasal dari Bosnia dan Herzegovina, Australia, hingga Korea Selatan.
Baca Juga:Jejak La Masia di Korea Selatan Berlanjut, dari Paik Seung-ho Kini Hadir Lee Minguk dan Lee Daehan
Nama Ismir Bayraktarovic mungkin masih terdengar asing bagi banyak penggemar sepak bola. Winger berusia 21 tahun milik PSV Eindhoven itu belum mendapatkan sorotan sebesar pemain muda Eropa lainnya.
Meski demikian, Bayraktarovic dinilai memiliki kualitas yang mampu membuatnya menjadi salah satu pemain paling menarik pada fase grup Piala Dunia 2026. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina tersebut dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberanian dalam duel satu lawan satu.
Minimnya menit bermain di level klub tidak mengurangi keyakinan banyak pihak terhadap potensinya. Jika mendapatkan kesempatan yang cukup bersama tim nasional Bosnia dan Herzegovina, Bayraktarovic berpeluang menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan setelah turnamen berakhir.
Baca Juga:Ronwen Williams Kecewa, Banyak Suporter Negara Afrika Justru Dukung Meksiko Saat Lawan Afrika Selatan
Australia juga memiliki talenta muda yang layak mendapat perhatian, yakni Paul Okon-Engstler. Gelandang berusia 21 tahun tersebut dikenal sebagai pemain yang mampu menjalankan beberapa peran di lini tengah, baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang box-to-box.
Kelebihan utama Okon-Engstler terletak pada ketenangannya saat menguasai bola. Dia mampu keluar dari tekanan lawan dengan baik, memiliki distribusi umpan yang akurat, dan cukup disiplin saat membantu pertahanan.
Perjalanan karirnya juga menarik. Sebelum berkiprah di Australia, dia sempat menimba ilmu di akademi Club Brugge dan Benfica, dua klub yang dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda berkualitas.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang