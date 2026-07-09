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Andika Rachmansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.13 WIB

Kiper PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Cahya Supriadi Pasang Target Masuk Skuad Utama Piala AFF 2026

Cahya Supriadi Bakal Habis-habisan demi Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. (Dok. iLeague) - Image

Cahya Supriadi Bakal Habis-habisan demi Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Kiper PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas setelah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu bertekad bekerja keras demi menembus skuad utama Skuad Garuda.

Timnas Indonesia mulai memanaskan mesin jelang tampil di Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman memanggil 50 pemain untuk mengikuti TC di Bali yang dibagi dalam dua fase. Fase pertama berlangsung pada 5-11 Juli, sedangkan fase kedua dijadwalkan pada 14-25 Juli.

Cahya menjadi salah satu dari 50 pemain yang mendapat kesempatan mengikuti TC. Eks kiper Persija Jakarta itu akan bersaing dengan tiga penjaga gawang senior, yakni Nadeo Argawinata, Teja Paku Alam, dan Muhamad Riyandi, untuk memperebutkan tempat di skuad utama Timnas Indonesia.

"Alhamdulillah, pastinya bersyukur bisa dapat kesempatan baik ini, kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk ikut pemusatan latihan di Bali," kata Cahya, dikutip dari laman I.League, Kamis (9/7/2026).

"Saya bakal kerja keras, fokus, dan serap semua ilmu yang diberi," lanjutnya.

Meski persaingan berlangsung ketat, Cahya tetap optimistis bisa membuktikan kualitasnya. Ia menegaskan akan memberikan kemampuan terbaik selama menjalani TC agar mendapat kepercayaan dari John Herdman.

"Pastinya ingin masuk skuad utama buat ASEAN Championship nanti, tapi itu urusan nanti. Yang penting, saya akan bekerja keras dan menunjukkan yang terbaik," tegas Cahya.

Lebih lanjut, Cahya mengaku bangga bisa kembali mengenakan lambang Garuda. Menurutnya, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi ajang membawa nama baik PSIM Yogyakarta di level internasional. Karena itu, ia berkomitmen menjaga performa sepanjang pemusatan latihan.

"Teruntuk suporter, rekan-rekan, dan manajemen PSIM, terima kasih atas dukungannya selama ini. Mohon doa restunya agar saya bisa membawa nama baik klub di level internasional," tutupnya.

Adapun Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste.

Editor: Hendra
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