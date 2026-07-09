Pesan Haru Diogo Ramalho ke Bonek dan Bonita! Ingin Rasakan Dukungan Langsung Saat Bela Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkuat lini tengah untuk menghadapi Super League 2026/2027 dengan merekrut gelandang asal Portugal, Diogo Sa Ramalho.

Dalam perkenalan resminya pada Media Day Persebaya, Rabu (8/7/2026), Ramalho menyampaikan pesan khusus kepada Bonek dan Bonita yang ingin segera ia rasakan dukungannya secara langsung di stadion.

Kehadiran pemain yang akrab disapa Ramalho itu menjadi tambahan penting bagi Green Force.

Gelandang berusia 27 tahun tersebut datang dengan semangat besar untuk membantu Persebaya Surabaya bersaing di papan atas sekaligus membangun hubungan erat dengan para suporter.

Diogo Ramalho Sudah Terpikat Atmosfer Bonek dan Bonita Diogo Ramalho mengaku salah satu hal yang membuatnya antusias bergabung dengan Persebaya Surabaya adalah atmosfer luar biasa yang diciptakan Bonek dan Bonita.

Meski belum pernah merasakan secara langsung, ia sudah melihat banyak video dan cerita mengenai loyalitas suporter Green Force.

Menurut Ramalho, dukungan yang diberikan Bonek dan Bonita terlihat berbeda dibandingkan suporter klub lain.

Karena itu, ia berharap bisa segera merasakan atmosfer tersebut saat tampil mengenakan jersey Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.

"Saya tahu Bonek dan Bonita adalah suporter yang luar biasa. Mereka selalu hadir memberikan dukungan untuk tim. Percayalah, kami akan memberikan segalanya di lapangan untuk membanggakan mereka," jelasnya.