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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 9 Juli 2026 | 16.43 WIB

Fasih 5 Bahasa! Diogo Ramalho Bongkar Target Sebenarnya di Persebaya Surabaya, Tak Mau Muluk-muluk

Diogo Sa Ramalho saat menjalani bersama klub lamanya sebelum Media Day Persebaya Surabaya dan mengungkap targetnya menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram/@diogoramalho_77) - Image

Diogo Sa Ramalho saat menjalani bersama klub lamanya sebelum Media Day Persebaya Surabaya dan mengungkap targetnya menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram/@diogoramalho_77)

JawaPos.com —Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Portugal, Diogo Sa Ramalho, untuk menghadapi Super League 2026/2027. Pemain berusia 27 tahun itu langsung mengungkap target pertamanya bersama Green Force saat menjalani Media Day di Surabaya, Rabu (8/7/2026), dengan memilih fokus membangun kesuksesan secara bertahap daripada memasang ambisi berlebihan.

Kehadiran Ramalho menjadi tambahan penting bagi Persebaya Surabaya yang terus memperkuat skuad demi bersaing di papan atas musim depan.

Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat manajemen berharap sang gelandang mampu memberi warna baru di lini tengah tim.

Mengapa Diogo Ramalho Tak Memasang Target Muluk di Liga Indonesia?

Diogo Ramalho memilih menjalani petualangan pertamanya di Liga Indonesia dengan pendekatan realistis. Menurutnya, kesuksesan tidak diraih melalui target besar yang diumbar sejak awal, melainkan dibangun sedikit demi sedikit.

Hal itu ia sampaikan saat mendapat pertanyaan mengenai targetnya bersama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.

Meski datang dengan reputasi sebagai pemain berpengalaman dari Eropa, Ramalho tetap ingin menikmati setiap proses yang dijalaninya.

"Kita tidak bisa membuat rencana yang terlalu besar. Itulah cara saya berpikir dan menjalani hidup,” ungkap Diogo.

“Saya selalu fokus pada apa yang ada di depan mata (live in the present), dan saya pikir kita harus berpikir seperti itu untuk mencapai kesuksesan. Kita harus membangunnya langkah demi langkah.”

Editor: Edi Yulianto
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