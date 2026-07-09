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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 9 Juli 2026 | 16.28 WIB

PR Besar Diogo Ramalho di Persebaya Surabaya! Adaptasi Cuaca di Bawah Terik Matahari Kota Pahlawan

Gelandang anyar Persebaya Surabaya, Diogo Sa Ramalho, mulai menjalani adaptasi dengan cuaca panas dan lembap Surabaya menjelang Super League 2026/2027. (Instagram/@diogoramalho_77) - Image

Gelandang anyar Persebaya Surabaya, Diogo Sa Ramalho, mulai menjalani adaptasi dengan cuaca panas dan lembap Surabaya menjelang Super League 2026/2027. (Instagram/@diogoramalho_77)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya langsung dihadapkan pada tantangan adaptasi pemain anyarnya, Diogo Sa Ramalho, yang harus menyesuaikan diri dengan cuaca panas dan lembap Surabaya setelah resmi bergabung untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Gelandang asal Portugal itu mengakui suhu bukan masalah utama, tetapi tingkat kelembapan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi agar bisa tampil maksimal.

Mengapa Adaptasi Cuaca Menjadi Tantangan Pertama Diogo Ramalho?

Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Diogo Sa Ramalho sebagai amunisi baru di lini tengah pada Selasa (7/7/2026).

Kehadiran gelandang berusia 27 tahun itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sekaligus menambah kedalaman skuad Green Force menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Ramalho datang dengan reputasi sebagai gelandang box to box yang memiliki mobilitas tinggi.

Ia dikenal kuat membantu transisi permainan, agresif saat merebut bola, serta mampu bermain sebagai gelandang sentral, gelandang bertahan, hingga winger sesuai kebutuhan tim.

Namun, sebelum berbicara soal target bersama Persebaya Surabaya, pemain asal Portugal itu lebih dulu harus menaklukkan tantangan nonteknis.

Salah satunya adalah beradaptasi dengan kondisi cuaca Surabaya yang jauh lebih lembap dibandingkan negara asalnya.

Editor: Edi Yulianto
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