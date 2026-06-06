Muhammad Toha Resmi Hengkang dari Persita Tangerang, Gabung DPMM FC untuk  Cari Pengalaman Baru

JawaPos.com - Muhammad Toha telah resmi pergi dari Persita Tangerang. Dia sudah dipastikan bergabung dengan tim asal Brunei Darussalam DPMM FC untuk musim 2026/2027.

Kepergiannya menuju DPMM FC adalah untuk mencari pengalaman baru dalam karier sepak bolanya. Muhammad Toha juga ingin menjadi contoh bagi pemain lain untuk bermain di luar negeri.

"Saya ingin sama-sama menaikkan level permainan. Lebih dari itu, saya ingin Persita bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Saya ingin mencari pengalaman baru di luar sana dan semoga saya bisa mempertahankan karakter permainan, attitude, dan gaya hidup. Saya harus bisa memberi contoh buat pemain lain. Terutama pemain muda," kata Muhammad Toha yang dilansir laman resmi Persita, Sabtu (6/6).

Sejak bermain untuk Persita pada 2017, Toha selalu dibuat kagum dengan para suporternya. Dia merasa bahwa warga Tangerang sangat mencintai tim kebanggaannya.

"Di manapun kami bermain pasti suporter datang dan ramai. Saya melihat bahwa warga Tangerang sangat mencintai sepak bola," ujar Toha.

Sebagai kapten Persita, Toha berpesan agar para suporter tetap mendukung timnya. Bahkan dalam situasi sedang menang atau kalah, mereka harus terus memberikan dukungannya.

"Senang dan bangga bisa bermain lebih dari 200 pertandingan untuk Persita, saya bersyukur selalu atas kesempatan ini. Saya berharap Persita Fans tak lelah untuk terus mendukung dan membela tim ini. Terkadang dalam sepak bola ada kondisi dan situasi yang kurang baik, namun dengan dukungan kalian tim ini akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan Tangerang," pungkas Muhammad Toha.

Musim lalu, Toha bermain sebanyak 30 pertandingan dan menjadi starter dalam 28 laga. Secara statistik yang dilansir I League, pemain asal Bontang tersebut menciptakan 64 intersepsi yang membuktikan kemampuannya dalam membaca permainan lawan.