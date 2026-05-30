Persita Finis Peringkat 10, Carlos Pena Ungkap Masalah Utama yang Harus Dibenahi Musim Depan

JawaPos.com - Berakhirnya kompetisi BRI Super League 2025/26 menjadi momentum bagi Persita Tangerang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pelatih Carlos Pena menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Pendekar Cisadane mampu tampil lebih kompetitif pada musim mendatang.

Persita menutup musim di peringkat ke-10 klasemen akhir dengan raihan 45 poin. Dari total 34 pertandingan, tim asal Tangerang tersebut mencatatkan 13 kemenangan, enam hasil imbang, dan 15 kekalahan.

Menurut Pena, hasil tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan klub sejak awal musim. Meski sempat menunjukkan perkembangan positif dan menembus papan atas klasemen dalam beberapa pekan, performa tim mengalami penurunan pada fase akhir kompetisi.

“Kita tidak bisa puas dengan musim yang telah kita lalui karena target belum tercapai. Setelah awal yang cukup sulit, tim mampu menunjukkan peningkatan dan sempat berada di posisi lima besar. Namun dua bulan terakhir tidak berjalan sesuai harapan,” ujar Pena.

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa sejumlah faktor memengaruhi performa Persita menjelang akhir musim. Salah satunya adalah kesulitan saat menjalani laga di luar Indomilk Arena serta masalah cedera yang dialami beberapa pemain penting.

Situasi tersebut membuat Persita kehilangan konsistensi dalam meraih hasil positif. Pena berharap pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Di tengah hasil yang belum maksimal, Pena tetap melihat sejumlah sisi positif dari perjalanan Persita musim ini. Salah satunya adalah perkembangan pemain-pemain muda yang mendapatkan kesempatan tampil lebih banyak bersama tim utama.

Menurutnya, beberapa talenta muda berhasil menunjukkan kualitas serta kematangan bermain yang menjanjikan.