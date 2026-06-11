Bersinar Bersama Persijap, Sudi Abdallah Diminati Dua Klub Super League Indonesia

Striker Timnas Burundi Sudi Abdallah dikabarkan masuk dalam radar Persita Tangerang dan Adhyaksa FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Bursa transfer Super League Indonesia mulai memanas. Salah satu nama yang kini ramai dikaitkan dengan sejumlah klub adalah striker Timnas Burundi Sudi Abdallah.
Sudi Abdallah, penyerang berusia 26 tahun itu dikabarkan masuk dalam radar Persita Tangerang dan Adhyaksa FC untuk menghadapi super league musim kompetisi 2026/2027. Kedua klub disebut telah melakukan pendekatan awal guna mengetahui situasi terkini pemain yang musim lalu membela Persijap Jepara.
Hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi, namun minat dari Persita dan Adhyaksa FC disebut cukup serius. Sudi Abdallah baru saja menyelesaikan musim perdananya bersama Persijap Jepara. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di lini depan, kontribusinya tetap cukup signifikan.
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Dia berhasil mencetak lima gol sepanjang musim 2025/2026 dan masuk dalam kategori pemain pengganti paling efektif atau super-sub di kompetisi. Kemampuannya memberikan dampak instan saat masuk dari bangku cadangan menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah klub mulai melirik jasanya.
Selain memiliki naluri mencetak gol yang baik, Sudi juga dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi lini serang. Berdasar data karirnya, pemain kelahiran Buyenzi, Burundi, tersebut berposisi utama sebagai penyerang tengah.
Namun dia juga dapat dimainkan sebagai winger kiri maupun kanan. Fleksibilitas itu menjadi nilai tambah yang cukup penting bagi klub yang ingin memperkuat sektor serangan.
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Sebelum berkarir di Indonesia, Sudi memiliki pengalaman bermain di berbagai negara. Dia pernah memperkuat klub Rwanda, Yordania, Bangladesh, Irak, Malaysia hingga Libya. Salah satu klub yang pernah dibelanya adalah Al-Naft SC di Liga Irak.
Karir internasionalnya bersama Timnas Burundi juga cukup menarik. Sejak menjalani debut pada 2022, Sudi telah mengoleksi 15 penampilan dan mencetak tiga gol untuk negaranya. Salah satu gol pentingnya lahir saat Burundi menghadapi Gambia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika.
Dengan pengalaman internasional yang dimiliki serta usia yang masih berada dalam masa produktif, tidak mengherankan jika namanya menjadi salah satu target di bursa transfer kali ini.
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