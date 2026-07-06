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Andika Rachmansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 23.19 WIB

Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Tim, Tawarkan Hadiah Juara Rp 6 Miliar

Konferensi pers Piala Presiden 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Konferensi pers Piala Presiden 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, telah menyiapkan hadiah uang tunai fantastis untuk tim yang berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden 2026. Maruarar menyebut hadiah juara pada edisi kali ini meningkat menjadi Rp 6 miliar.

Piala Presiden 2026 akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Ajang pramusim tersebut digelar di dua lokasi, yakni Bandung dan Surabaya.

Terkait hadiah, Maruarar memastikan hadiah juara musim ini mencapai angka Rp6 miliar, naik sebesar Rp500 juta dari musim sebelumnya. Dia juga memastikan telah mengunci beberapa sponsor pendukung gelaran Piala Presiden 2026.

"Hadiahnya saya naikkan. Juara satu tahun lalu Rp5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi Rp6 miliar," kata Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Kemudian, tadi saya sudah mengonfirmasi beberapa pihak, untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini," sambungnya.

Kendati demikian, Maruarar belum merinci hadiah yang akan diberikan untuk peringkat kedua dan ketiga. Jika berkaca pada musim sebelumnya, runner-up mendapat hadiah Rp3 miliar, sementara peringkat ketiga Rp 2 miliar.

Sementara, sebanyak delapan tim akan ambil bagiain dalam Piala Presiden 2026. Jumlah ini meningkat jika dibanding dengan edisi sebelumnya yang diikuti enam tim. Delapan klub tersebut terdiri dari lima klub lokal, dan tiga klub luar negeri.

Lima klub lokal yang dimaksud adalah Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, dan PSMS Medan. Sementara tiga klub luar adalah Port FC (Thailand), Tampines Rovers (Singapura), dan DPMM FC (Brunei Darussalam).

Delapan tim tersebut dibagi menjadi dua grup, di mana Persib Bandung tuan rumah Grup A dan Persebaya Surabaya Grup B. Stadion yang akan digunakan adalah Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Editor: Banu Adikara
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