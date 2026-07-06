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Andika Rachmansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 22.49 WIB

3 Klub ASEAN Ikut Ambil Bagian! Piala Presiden 2026 Dimulai 25 Juli

Konferensi pers Piala Presiden 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Konferensi pers Piala Presiden 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2026 akan dimulai pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sebanyak delapan tim ambil bagian dalam ajang tersebut, dengan rincian lima klub lokal dan tiga klub ASEAN.

Jumlah peserta yang mengikuti turnamen kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya. Jika edisi sebelumnya berisikan enam peserta, kali ini bertambah menjadi delapan kontestan.

Lima klub lokal tersebut adalah Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, dan PSMS Medan. Sementara tiga klub luar adalah Port FC (Thailand), Tampines Rovers (Singapura), dan DPMM FC (Brunei Darussalam). 

Delapan tim tersebut dibagi menjadi dua grup, di mana Persib Bandung dan Persebaya Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah. Stadion Si Jalak Harupat (Bandung) akan memainkan pertandingan Grup A, dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) pertandingan Grup B.

Pada Grup A, Persib Bandung akan bersaing dengan Arema FC, DPMM FC, Tampines Rovers. Sementara Persebaya Surabaya bertarung dengan Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC.

Pada edisi sebelumnya, turnamen diikuti oleh enam tim yakni Persib, Arema FC, Dewa United, Oxford United (Inggris), Port FC, dan Liga Indonesia All-Star. Edisi tahun lalu Port FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan Oxford United dengan skor tipis 2-1.

Bagi Port FC, ini akan menjadi keikutsertaan kedua. Sementara bagi Tampines Rovers dan DPMM FC menjadi keikutsertaan pertama kali mereka.

Piala Presiden 2026 menjadi edisi kedelapan penyelenggaraan. Arema FC paling sering jadi juara dengan empat kali menyabet trofi. Kemudian Persib Bandung juara pada edisi 2015, sedangkan Persija Jakarta pada 2018, dan Port FC pada 2025.

Adapun, duel Persib Bandung kontra Arema FC akan menjadi laga pembuka Piala Presiden 2026. Pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada 25 Juli 2026. 

Editor: Banu Adikara
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