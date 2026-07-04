Timnas Indonesia Pilih Latihan di Bali, Sumardji Yakin Bisa Menangkan ASEAN Hyundai Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia memiliki keyakinan yang lebih untuk meraih gelar pertamanya di ASEAN Hyundai Cup 2026 untuk pertamakalinya. Ketua Badan Tim Nasional Sumardji menyatakan, timnas kali ini berbeda dan sudah berbenah.

“Jadi segala sesuatu untuk perencanaan timnas intens setiap hari. Iitu sudah kami jalankan,” paparnya saat diskusi di N Brand Experience Center SCBD Jakarta, Jumat (3/7).

Terdekat, timnas menjalani TC di Bali United Training Center pada 5 Juli. Terkait pemilihan Pulau Dewata sebagai kamp, Sumardji menjelaskan karena tim Pulau Dewata memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan cuacanya mendukung.

“Jadi saya kira pemilihan TC di Bali cukup baik agar pemain fokus. Ini berkaitan fasilitas,” ucapnya.

Hal itu juga diakui dua pemain Cahya Supriadi dan Rayhan Hannan. “Mungkin kenapa di Bali karena punya lapangan bagus dan tempat gym. Jadi sebelum atau sesudah latihan bisa gym,” ungkap Cahya.

Hannan menambahkan, secara suasana di Bali juga berbeda. “Kalau di Jakarta kan yang kita lihat bangunan semuanya. Apalagi ini pre season. Jadinya pas fresh bagi pemain. Dan saya kira coach John memikirkan itu juga,” paparnya.

Di event yang beken dengan nama Piala AFF ini, Sumardji menegaskan timnas tidak akan main-main. Dia tidak sependapat jika event ini dianggap turnamen ecek-ecek.