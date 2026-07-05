Resmi! Persib Bandung Datangkan 2 Asisten Pelatih Baru, Zlatko dan Karlo Bantu Igor Tolic di Super League

JawaPos.com - Klub Persib Bandung mendatangkan dua asisten pelatih untuk membantu pelatih kepala Igor Tolic mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, kedua asisten yang didatangkan Persib Bandung adalah Zlatko Runje dan Karlo Reinholz, yang keduanya berkebangsaan Kroasia.

Zlatko Runje diproyeksikan sebagai asisten pelatih dari Igor Tolic, sedangkan Karlo Reinholz akan menjadi asisten pelatih fisik menggantikan posisi yang ditinggalkan Miro Petric.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa perekrutan Runje merupakan bagian dari proses penyusunan tim kepelatihan yang dilakukan secara terukur dan berdasarkan kebutuhan teknis yang telah diidentifikasi oleh pelatih kepala.

"Kehadiran Zlatko Runje merupakan rekomendasi dari pelatih kepala, Igor Tolic, yang tentunya memahami kebutuhan tim secara teknis," kata Adhitia dilansir Antara.

"Manajemen menghormati proses tersebut dengan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang dimiliki," kata dia.

Adhitia menjelaskan bahwa perekrutan Reinholz merupakan bagian dari proses penyusunan tim kepelatihan yang dilakukan secara matang bersama Igor Tolic.

"Kehadiran Karlo merupakan bagian dari rekomendasi Coach Igor Tolic. Setelah melalui proses evaluasi terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kompetensi yang dimilikinya, kami meyakini ia memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengemban tanggung jawab sebagai pelatih fisik Persib," ungkap Adhitia.