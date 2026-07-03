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Jumat, 3 Juli 2026 | 23.56 WIB

Eks Kapten Persebaya Surabaya Bertahan di PSPS Pekanbaru, Askar Bertuah Pagari Misbakus Solikin

Misbakus Solikin bertahan. (Dok. PSPS) - Image

Misbakus Solikin bertahan. (Dok. PSPS)

JawaPos.com - Manajemen PSPS Pekanbaru terus mematangkan komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026/2027.

Setelah memastikan sejumlah pemain inti tetap bertahan, kini gelandang Misbakus Solikin resmi menjadi pemain kelima yang dipastikan memperkuat tim berjuluk Askar Bertuah pada musim mendatang.

Sebelumnya, PSPS telah mengumumkan bertahannya penyerang asal Brasil Antonio Gamaroni, Asir Asiz, Vieri Donny Ariyanto, dan Ilham Syafri Noer. 

Dengan bergabungnya Misbakus Solikin, kerangka utama tim mulai terbentuk sebagai modal menghadapi persaingan Liga 2.

Sekretaris PSPS Riau, M. Teza Taufik, mengatakan proses pembentukan skuad masih terus berjalan. 
Manajemen bersama tim pelatih akan mengumumkan nama-nama pemain secara bertahap setiap harinya.

"Kami akan terus mengumumkan pemain PSPS setiap harinya. Proses perekrutan masih berlangsung sesuai kebutuhan tim dan rekomendasi pelatih kepala," ujar M. Teza,  Kamis (2/7).

Menurutnya, pelatih kepala Akhyar Ilyas masih terus menyusun komposisi terbaik dengan mendatangkan pemain-pemain yang dinilai siap secara kualitas maupun kondisi fisik.

"Sejumlah pemain masih akan direkrut hingga nanti digelar latihan perdana pada pekan kedua Juli. Tentu pemain yang dipilih adalah mereka yang benar-benar siap dan sesuai dengan kebutuhan tim," ujarnya.

Teza menambahkan, keputusan mempertahankan maupun merekrut pemain sepenuhnya merupakan hasil evaluasi tim pelatih.

Seluruh pemain yang diumumkan telah mendapat persetujuan langsung dari pelatih kepala Akhyar Ilyas sebagai bagian dari strategi membangun tim yang kompetitif.

Editor: Hendra
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