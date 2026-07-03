Sumardji Yakin John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026, Singgung Sejarah Nol Gelar

Para pemain Timnas Indonesia menyapa suporter usai pertandingan melawan Mozambik pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua BTN PSSI Sumardji optimistis Timnas Indonesia mampu mengakhiri puasa gelar di ASEAN Championship 2026. Ia meyakini kehadiran John Herdman menjadi modal besar Skuad Garuda untuk mencetak sejarah.
Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda mengusung target meraih gelar juara untuk pertama kalinya sejak turnamen bergulir pada 1996.
Sepanjang sejarah keikutsertaannya, Timnas Indonesia belum pernah menjuarai ASEAN Championship. Prestasi terbaik Skuad Garuda adalah enam kali menjadi runner-up, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.
"Negara kita belum pernah merasakan bagaimana indahnya, bagaimana meriahnya, dan bagaimana euforianya ketika kita bisa menjuarai, membawa trofi Piala AFF ke negara kita, khususnya tim senior," kata Sumardji.
Meski menyadari tantangan yang dihadapi tidak ringan, Sumardji tetap yakin Timnas Indonesia mampu mengakhiri penantian panjang tersebut.
"Saya optimistis pada 2026 ini kita bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita, keinginan, dan harapan seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Menurut Sumardji, salah satu alasan optimisme tersebut adalah kehadiran pelatih John Herdman. Ia menilai pelatih asal Inggris itu memiliki kapasitas untuk membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah baru.
"Sekali lagi, ini bukan pekerjaan mudah. Ini pekerjaan sulit dan harus dipersiapkan secara detail. Tetapi saya optimistis karena saya melihat John punya kelebihan di situ. Kami di PSSI akan terus mendorong pelatih beserta timnya agar berani mengejar target juara," tutur Sumardji.
Optimisme serupa juga diungkapkan gelandang Persija Jakarta, Rayhan Hannan. Ia mengatakan John Herdman telah menetapkan target juara sejak awal menyusun roadmap Timnas Indonesia.
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"Targetnya adalah menjadi juara Piala AFF, kemudian melanjutkannya ke FIFA ASEAN Cup, dan selanjutnya mencapai target di Piala Asia. Roadmap tersebut memberikan motivasi yang lebih besar kepada seluruh pemain," kata Hannan.
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