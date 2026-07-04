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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 4 Juli 2026 | 13.44 WIB

Igor Tolic Ungkap Persiapan Persib Bandung Jelang Musim 2026/27, Latihan Perdana Dimulai 7 Juli

Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung akan segera memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Tim berjuluk Maung Bandung dijadwalkan menggelar latihan perdana pada Selasa, 7 Juli 2026, di bawah arahan pelatih kepala baru, Igor Tolic.

Latihan tersebut menjadi awal dari rangkaian program pramusim yang telah disusun tim pelatih untuk membangun kondisi fisik sekaligus menyatukan permainan skuad setelah masa libur kompetisi.

Igor Tolic memastikan seluruh persiapan menuju hari pertama latihan terus dimatangkan bersama manajemen klub. Ia berharap semua pemain dapat berkumpul sejak awal agar proses adaptasi dan pembentukan tim berjalan sesuai rencana.

"Kami akan memulai pada tanggal 7 Juli, dan kami sedang mengatur segalanya yang mungkin agar semua pemain dapat hadir dari awal," ujar Tolic.

Sejumlah pemain memang masih berada di kampung halaman masing-masing setelah menikmati masa liburan. Sementara itu, salah satu rekrutan anyar Persib, Luka Menalo, dilaporkan telah tiba di Bandung pada Jumat (3/7) untuk segera bergabung bersama tim.

Selain Menalo, Persib juga mendatangkan dua wajah baru lainnya pada bursa transfer kali ini, yakni bek asal Prancis Gabriel Mutombo dan pemain diaspora Indonesia Sandy Walsh.

Kehadiran ketiga pemain tersebut diharapkan mampu menambah kualitas skuad dalam menghadapi persaingan musim depan.

Meski baru memulai latihan bersama, Tolic tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi kebugaran para pemainnya. Menurutnya, para pemain Persib sudah memahami tanggung jawab sebagai pesepak bola profesional dan tetap menjaga kondisi selama libur.

Editor: Banu Adikara
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