Setelah Sandy Walsh, Persib Bandung Resmi Umumkan Ragnar Oratmangoen!

JawaPos.com - Persib Bandung kembali melakukan manuver mengejutkan di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Tim berjuluk Pangeran Biru itu kembali mendatangkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.

Persib Bandung resmi memperkenalkan Ragnar Oratmangoen sebagai rekrutan anyarnya pada Sabtu (4/7). Pemain kelahiran Oss, Belanda, itu akan menjadi bagian dari Pangeran Biru selama tiga musim ke depan atau hingga 2029.

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu didatangkan setelah kontraknya habis bersama klub Belgia FCV Dender. Ragnar Oratmangoen didaratkan demi memperkuat lini serang Persib Bandung. Terlebih, mereka akan menjalani musim yang sibuk pada musim depan karena tampil di kompetisi lokal dan Asia.

“Kehadiran Ragnar menjadi bagian dari langkah strategis klub dalam memperkuat kedalaman skuad sekaligus meningkatkan kualitas tim demi menghadapi tantangan yang semakin kompetitif, baik di level domestik maupun Asia,” tulis Persib Bandung dalam pernyataan resminya, Sabtu (4/7).

Sebelum bergabung dengan Persib Bandung, Ragnar memperkuat Dender di Liga Pro Belgia. Sebelumnya, dia juga pernah membela sejumlah klub Belanda, di antaranya NEC Nijmegen, TOP Oss, SC Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Groningen, dan Fortuna Sittard.

Karir profesionalnya dimulai bersama NEC Nijmegen sebelum menjalani masa peminjaman di TOP Oss. Bersama klub tersebut, Ragnar Oratmangeon menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dengan mencatatkan 48 penampilan dan mencetak lima gol.

Performa positifnya berlanjut saat memperkuat SC Cambuur. Di klub tersebut, dia tampil impresif dengan torehan 12 gol dari 47 pertandingan. Perjalanan karirnya kemudian berlanjut bersama Go Ahead Eagles, FC Groningen, dan Fortuna Sittard sebelum melanjutkan kiprah profesionalnya di Belgia bersama FCV Dender.

Selain kiprahnya di level klub, Ragnar Oratmangoen juga merupakan bagian penting dari Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu total sudah mencatatkan 16 penampilan dengan kontribusi tiga gol.