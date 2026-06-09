6 Anak Emas Shin Tae-yong Bisa Repotkan Persija Jakarta Musim Depan! Ada Kiper Persebaya Surabaya hingga Trio Dewa United

JawaPos.com - Resmi menangani Persija Jakarta untuk musim 2026/2027, Shin Tae-yong akan menghadapi sejumlah mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia yang kini memperkuat klub-klub rival di Super League. Beberapa pemain bahkan menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut selama membesut skuad Garuda.

Ada enam pemain anak emas Shin Tae-yong saat di Timnas Indonesia yang bakal merepotkan Persija musim depan. Siapa saja pemain yang berpotensi menyulitkan Shin Tae-yong saat memimpin Macan Kemayoran musim depan?

1. Thom Haye Thom Haye menjadi pemain kepercayaan Shin Tae-yong di lini tengah Timnas Indonesia. Melansir Transfermarkt, dia selalu menjadi andalan sepanjang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Di Super League musim depan, keduanya bakal bertemu di laga penuh gengsi antara Persija melawan Persib. Laga tersebut juga akan semakin menarik dengan pertemuan Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia di Persib seperti Eliano Reijnders dan Marc Klok.

Selebrasi Thom Haye. (Dok. Persib Bandung)

2. Ernando Ari Shin Tae-yong sering mengandalkan Ernando Ari sebagai penjaga gawang di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu memainkannya di laga penting seperti melawan Argentina dan beberapa kompetisi seperti Piala Asia 2024, Piala Asia U23 2024, dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Melansir laman I League, Ernando Ari menciptakan 82 penyelamatan bersama Persebaya. Dengan statistik tersebut bakal membuat Shin Tae-yong kesulitan menjebol gawang mantan anak asuhannya tersebut saat laga Persija melawan Persebaya.

Ernando Ari. (Persebaya)

Baca Juga: Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta 3. Yakob Sayuri Kecepatan Yakob Sayuri membuat Shin Tae-yong menjadikannya andalan di Timnas Indonesia. Pemain sayap kanan tersebut selalu diandalkan Shin Tae-yong sejak Piala AFF 2022, Piala Asia 2024, dan di babak Kualifikasi Piala dunia 2026.

Yakob Sayuri berhasil mencetak delapan gol bersama Malut United musim lalu. Ketajaman tersebut akan menjadi ancaman nyata bagi Shin Tae-yong di Persija saat kedua tim bertemu.

Pemain Timnas Indonesia Yakob Sayuri pada pertandingan melawan Saint Kitts & Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

4. Ivar Jenner Ivar Jenner nyaris tidak pernah tergantikan di lini tengah Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sering memainkannya di laga-laga penting seperti di Piala Asia 2024, Piala Asia U23 2024, hingga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026