Pemain Persija Fajar Fathurrahman Wisuda dan Raih Gelar Sarjana Pendidikan

JawaPos.com - Bek muda Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman, memanfaatkan masa jeda kompetisi dengan menorehkan pencapaian yang tak kalah membanggakan dari prestasinya di lapangan.

Pemain berusia muda tersebut kini resmi menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) setelah mengikuti prosesi wisuda pada 30 Juni 2026.

Fajar menyelesaikan pendidikannya di Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan, Bahasa, Sosial, dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

Momen kelulusannya menjadi bukti bahwa seorang atlet profesional tetap mampu menyeimbangkan karier olahraga dengan dunia akademik.

Tak hanya lulus sebagai sarjana, Fajar juga menerima piagam penghargaan dari pihak kampus sebagai wisudawan berprestasi.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya bersama Timnas Indonesia yang sukses meraih medali emas cabang olahraga sepak bola pada SEA Games 2023.

Pada ajang tersebut, Fajar tampil impresif sepanjang turnamen. Ia sukses mencetak lima gol dan menjadi top skor bersama Ramadhan Sananta serta penyerang Vietnam, Nguyen Van Tung.

Catatan itu menjadi salah satu pencapaian terbaik dalam perjalanan kariernya bersama tim nasional.

Kini, prestasi di lapangan hijau semakin lengkap dengan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan tinggi.