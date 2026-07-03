Pemain Persija Fajar Fathurrahman Wisuda dan Raih Gelar Sarjana Pendidikan

Pemain Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek muda Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman, memanfaatkan masa jeda kompetisi dengan menorehkan pencapaian yang tak kalah membanggakan dari prestasinya di lapangan.
Pemain berusia muda tersebut kini resmi menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) setelah mengikuti prosesi wisuda pada 30 Juni 2026.
Fajar menyelesaikan pendidikannya di Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan, Bahasa, Sosial, dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
Baca Juga:Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Momen kelulusannya menjadi bukti bahwa seorang atlet profesional tetap mampu menyeimbangkan karier olahraga dengan dunia akademik.
Tak hanya lulus sebagai sarjana, Fajar juga menerima piagam penghargaan dari pihak kampus sebagai wisudawan berprestasi.
Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya bersama Timnas Indonesia yang sukses meraih medali emas cabang olahraga sepak bola pada SEA Games 2023.
Pada ajang tersebut, Fajar tampil impresif sepanjang turnamen. Ia sukses mencetak lima gol dan menjadi top skor bersama Ramadhan Sananta serta penyerang Vietnam, Nguyen Van Tung.
Catatan itu menjadi salah satu pencapaian terbaik dalam perjalanan kariernya bersama tim nasional.
Kini, prestasi di lapangan hijau semakin lengkap dengan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan tinggi.
Di tengah padatnya jadwal sebagai pemain profesional Persija dan berbagai agenda bersama Timnas Indonesia, Fajar tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa hingga akhirnya meraih gelar sarjana.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar