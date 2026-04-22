Aji Santoso Buka Suara! PSPS Pekanbaru Bertahan di Championship Musim Depan, Tetap Fight Ladeni Sumsel United dan FC Bekasi City

Aji Santoso pimpin latihan PSPS. (Dok. PSPS)
JawaPos.com- PSPS Pekanbaru memastikan diri bertahan di kompetisi Liga 2 Indonesia musim depan setelah meraih kemenangan penting atas Persekat Tegal dengan skor 4-2.
Laga tersebut berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Ahad (19/4) malam, menjadi penentu keberhasilan tim Askar Bertuah keluar dari ancaman zona degradasi.
Pelatih PSPS Pekanbaru, Aji Santoso menegaskan bahwa meski targetnya sudah tercapai untuk tetap bertahan di Liga 2 musim depan, timnya tetap akan tampil maksimal dalam dua laga tersisa.
Ia meminta para pemain untuk tetap menjaga semangat bertanding sekaligus menikmati permainan tanpa beban berlebih.
"Masih ada dua sisa pertandingan. Insyaallah tetap fight. Pemain harus lebih enjoy, tapi tetap menjaga marwah PSPS, apalagi saat bermain di kandang,"ujar Aji Santoso, (20/4).
Dua sisa laga yakni pertandingan kandang menghadapi Sumsel United pada 26 April pukul 19.00 WIB di Stadion Kaharuddin Nasution. Setelah itu, PSPS akan melakoni laga tandang menghadapi FC Bekasi City pada 2 Mei di Stadion Patriot Chandrabhaga.
Sementara itu, winger PSPS, Hari Nur Dwi Yulianto, mengungkapkan tren positif yang tengah diraih timnya menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan bertahan di Liga 2 menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk terus berkembang.
"Yang paling penting, kami sudah memastikan tetap bertahan di Liga 2 musim depan. Itu jadi motivasi besar bagi kami," tambahnya.
Dengan kemenangan ini, PSPS Pekanbaru kini mengoleksi 34 poin dan bertengger di posisi keenam klasemen. Hasil tersebut memastikan mereka terhindar dari playoff degradasi dan dapat menatap sisa musim dengan lebih percaya diri. (dof)
